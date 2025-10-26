İmamoğlu ve Diğer Şüphelilerin Casusluk Soruşturmasında İfadeleri Alınıyor

"Casusluk" suçu soruşturmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek'in savcılıkça ifadeleri alınıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Yanardağ, emniyette işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Başka suçtan tutuklu şüpheliler İmamoğlu, Özkan ve Geçek de bulundukları cezaevinden adliyeye getirildi.

Savcılığın Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca şüphelilerin ifadeleri alınıyor.

Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" ile örgütün "casusluk" bağlantısı hakkında, emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ilettiği ve bu kapsamda ifade verdiği öğrenildi.

Ayrıca, şüphelilerin sevk durumunun ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından değerlendirileceği kaydedildi.