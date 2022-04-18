İmamoğlu ve Çalkaya Aydınlana Onur Ödülü verdi

İSTANBUL (Bültenler) - Bu yılın Aydınlanma Onur Ödülünü alan Dr. Erdal Atabek'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya takdim etti.

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin (YKKED) 2003 yılından bu güne Köy Enstitülerin kuruluş günü olan 17 Nisan'daKöy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde; ürettikleriyle, yaşam ve duruşlarıyla Aydınlanma Kültürüne katkıda bulunmuş Aydınlara verdiği "Aydınlanma Onur Ödülü" bu yıl Yazar ve Tıp Doktoru Erdal Atabek'e verildi. İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen törende Erdal Atabek'e ödülünü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve YKKED Başkanı Prof.Dr.Ethem Duygulu birlikte takdim etti.

Ödül Töreninin açılış konuşmasını yapan YKKED Başkanı Prof.Dr.Ethem Duygulu "Biz yıllardır Balçova Belediyemizin de katkılarıyla Aydınlanma Işığının meşalesini taşıyan çok önemli insanlarımıza bu ödülü verdik. Bugüne kadar ülkemizin çok değerli aydın ve sanatçılarından " Vedat Günyol, Dr. Engin Tonguç, İlhan Selçuk, Server Tanilli, Halit Çelenk, Türkan Saylan, Cengiz Bektaş, Doğan Hızlan, Genco Erkal, Yaşar Kemal, Ataol Behramoğlu, Yılmaz Büyükerşen, Gürer Aykal, Korkut Boratav ve Muzaffer İlhan Erdost'a ödülümüzü takdim ettik. Bugün de Aydınlanma mücadelesine hayatını adayan Sayın Dr. Erdal Atabek'eödülünü takdim edeceğiz" dedi.

Aydınlanma Ödülünü özgür düşünce için mücadele eden herkes adına kabul ettiğini söyleyen Dr. Erdal Atabek ise "Bu ödülü tüm aydınlanma savaşçıları adına alıyorum. Bugün hepimiz birer köy enstitülüyüz. Bu ödülü ayrıca her zaman saygıyla andığım Sayın Hasan Ali Yücel ve Sayın İsmail Hakkı Tonguç adına alıyorum. Bugün hepimiz birer köy enstitülüyüz. Hepimiz adına en büyük şükranımı da büyük önderim Mustafa Kemal Atatürk'e sunuyorum" sözleri ise büyük alkış aldı.

Köy Enstitüleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kesinlikle en özgün ve önemli eğitim atılımı olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Kuruluşunun üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen eğitim reformu arayışımızda Köy Enstitüleri hala bizim kılavuzumuzdur. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin yayınlarından olan, Köy Enstitüleri ile ilgili önemli bir kaynak eseri de yayın dünyamıza kazandırmanın bilgisini de sizinle paylaşmış olayım. Çok mutluyum. Bu kıymetli eserin günümüzün gereksinimlerini karşılayan yeni bir modelle, yeni bir eğitim sistemiyle buluşmasını, taçlanmasını da diliyorum. Ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe ancak aklın ve bilimin ışığında, iyi planlanmış bir eğitim sistemi sayesinde taşıyabileceğimizi unutmamalıyız" diye konuştu.

Balçova Belediyesi'nin yıllardır Köy Enstitüleri idealini yaşatmak için çalıştığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Biz Cumhuriyetimizin ilerlemesinin Kuruluş ilkelerinde olduğuna inanıyoruz. Köy Enstitüleri bağımsızlık mücadelesinin perçinlenmesini sağlayan en önemli devrimlerden birisidir. Bu devrimi gelecek nesillere aktarmak ve benzer bir modelin ülkemizde tekrar tesis edilmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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