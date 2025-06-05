İmamoğlu ve 11 Sanık için Rüşvet Soruşturması: Dosya Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi

İmamoğlu ve 11 Sanık için Rüşvet Soruşturması: Dosya Ağır Ceza Mahkemesine Gönderildi
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CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki usulsüzlük iddiaları nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan dava, rüşvet suçlarını araştırmak üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada rüşvet iddialarının araştırılması gerektiğine hükmeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP kurultayındaki usulsüzlük iddiaları kapsamında 12 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden mahkeme, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine tevdi edilmesini kararlaştırdı.

İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Baki Aydöner, Cemil Tugay, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş'e Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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