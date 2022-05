İmamoğlu Van Muradiye'de: "Dilimiz, Yaşam Biçimimiz, Etnik Kökenimiz Ne Olursa Olsun Birbirimizle Yaşamanın Ne Kadar Büyük Mutluluk Olduğunu... - Haberler

İSHAK KARA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Van'ın Muradiye ilçesinde; "Memleketin her toprağı, her yeri çok güzel. İnsanı da çok güzel. Dilimiz, yaşam biçimimiz, etnik kökenimiz ne olursa olsun birbirimizle yaşamanın ne kadar büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu hissedebilsek, bunun tam tersini ifade etmeye çalışan bazı kişilere de buradan bir söz göndereyim: Bu memleketin güzelliği işte bu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün başlayacak ve üç gün sürecek CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın yapılacağı Van'a dün geldi. İmamoğlu önce iş insanı Erkan Erdoğan'ın, hayatını kaybeden babası Hacı Memduh ve annesi Gülizar Erdoğan için Muradiye ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde yaptıracağı caminin temel atma törenine katıldı. İlk harç dökümünü butona basarak yapan İmamoğlu, "hayırlı olsun" dileğinde bulundu. Van'a ilk kez gelmesine rağmen kendini buraya ait hissettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"Dünya aslında hepimizin evi. Ben de Trabzon'un Akçaabat ilçesinin, 50-60 haneli bir köyünde doğdum. Oraya vardığımda çok mutlu oluyorum. Ora ana ocağı, baba ocağı tabi. Yıllardır dostluğumun, kardeşliğimin, arkadaşlığımın, yoldaşlığımın olduğu Erdoğan ailesi İstanbul'da komşuluk ve hemşerilik duygusu ile birbirimizi beslediğimiz güzel bir aileyiz. Onların yuvasında bulunduğumda kendimi sanki ana-baba ocağında hissediyorum. Biz, eşimle birlikte yolculuk hazırlığı yaparken eşim heyecanını hissetmiş ki dün akşam dedi ki, 'hayırdır heyecanın var' dedi. Niye? 'Yıllardır Van'a gitmek için çaba sarf ettik, ilk defa nasip oldu. Van'da bulunmaktan çok mutluyum.

"KÜRT DİLİNİN ZENGİNLİĞİNİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Memleketin her toprağı, her yeri çok güzel. İnsanı da çok güzel. Memleketin her noktasındaki güzellikleri, dostluğumuzu, bir arada yaşadığımızın farkında olmamızı; dilimiz, yaşam biçimimiz, etnik kökenimiz ne olursa olsun birbirimizle yaşamanın ne kadar büyük bir gurur ve mutluluk olduğunu hissedebilsek, bunun tam tersini ifade etmeye çalışan bazı kişilere de buradan bir söz göndereyim: Bu memleketin güzelliği işte bu. Bir aradayız. Bir arada güzelliklerimizi paylaşıyoruz, konuşuyoruz.

Kürt vatandaşımın dilini duyduğumda, onun o dilinin zenginliğini anlamaya çalışıyorum. O da aynı duyguyu… Sazının sözünün olduğu yerde hepimiz hüzünleniyoruz, sevinç duyuyoruz. Dua ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimiz korusun.

Bugün Muradiye'deyiz, yarın İpekyolu'nda olacağım, 250'ye yakın belediye başkanımız Van'a gelecek. Bu toplantıları Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu özellikle belediyemizin olmadığı yerlerde yapıyor ki temel amacı gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızla buluşmak, onların dertlerini sıkıntılarını anlamak ve onlara da destek olmak, yardımcı olmak ve memleketimizin sıkıntılarını aşma yönündeki plan ve programlarımızı aktarmak olsun. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz, bizleri sizlerle buluşturduğu için. Kendilerinin selamlarını getirdim sizlere.

"SİZLERİN İSTANBUL'DA BİR DOSTU VAR"

İstanbul'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki, sizlerin orada bir hemşehrisi var, bir dostu var, bir kardeşi var. Memleketin neresine gidersem gideyim bunu söyleyeceğim. Rize'de, Artvin'de, Trabzon'da konuştuğum meydanlarda İstanbul'daki Vanlı, Diyarbakırlı, Sivaslı hemşerilerimin selamını getirdim, demiştim. Şimdi Van'ın Muradiye İlçesi'ndeyim. Buraya da İstanbul'da yaşayan Rizeli, Trabzonlu, Sivaslı ve Balıkesirli hemşerilerimin selamını getirdim. Güzel İstanbul'umuz, 81 ilin insanıyla harman olmuş Türkü ile Kürdü ile bütün etnik kökenleriyle hatta farklı inançlarıyla bir arada yaşamın oluştuğu, dünyanın en güzel kenti ve kadim kentidir."

"BİZE GÜZEL ENERJİNİZİ YOLLAYIN"

İmamoğlu, son olarak herkesin duasını almak istediğini belirterek, "İstanbul'da görevimi yaparken içimden geçeni söyleyeyim. Van'daki Muradiye'deki bir vatandaşımın, çocuğun 'ya bu adama, bu delikanlıya helal olsun, işini güzel yapıyor' duasını almak isterim. Bu duayı Hakkari, Mersin, Antalya ve Konya'daki vatandaşlardan da almak isterim. Bu manada dualarınızı eksik etmeyin. Bize güzel enerjinizi yollayın, sizlere mahcup olmayalım ki gelecek günler de yıllar da memleketimize dair umutlarda büyüsün. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, temel atma törenin ardından ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulunup, çay içerek yurttaşlarla sohbet etti. İmamoğlu, daha sonra da ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi'ne geçip, burada bir süre eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte manzarayı seyrederek, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu ve eşi, yemek yedikten sonra ilçeden ayrılarak Akdamar Adasına hareket etti.