İmamoğlu, Van'da cami temeli atıp, şelaleyi gezdi - Haberler

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'ın Muradiye ilçesinde yapımına başlanan Hacı Memduh Erdoğan Camii'nin temelini attı. Esnaf ziyaretlerinde bulunan İmamoğlu, Muradiye Şelalesi'ni gezdi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 27-28-29 Mayıs'ta yapılacak 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere 1 gün önce eşiyle birlikte Van'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş insanı Hüseyin Erdoğan'ın, hayatını kaybeden babası Hacı Memduh ve annesi Güzar Erdoğan için Muradiye ilçesinde yaptıracağı caminin temel atma törenine katıldı. İlk harç dökümünü butona basarak yapan İmamoğlu, 'hayırlı olsun' dileğinde bulundu.

İmamoğlu, temel atma töreninden sonra Muradiye ilçe merkezine geçerek esnaf ziyaretinde bulunup, çay içerek sohbet etti. İmamoğlu, daha sonra da ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Muradiye Şelalesi'ne geçip, burada bir süre eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte manzarayı seyrederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu ve eşi, yemek yedikten sonra ilçeden ayrıldı.