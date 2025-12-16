Ekrem İmamoğlu: "Partimizin ve Kadrolarımızın Bu Ülkeyi Mevcut İktidardan Çok Daha İyi Yöneteceğini, Milletimize Göstereceğiz"

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek önemli bir değişimi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin (CAO) sosyal medya hesabından, CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı paylaşıldı. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasetine yepyeni bir bakış açısı getirecek önemli bir değişimi yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) ile tarihi bir sorumluluk üstlenecek; Partimizin ve kadrolarımızın bu ülkeyi mevcut iktidardan çok daha iyi yöneteceğini milletimize göstereceğiz. CAO Yürütme ve Koordinasyon Kurullarında görev alan tüm yol arkadaşlarımı en içten dileklerimle tebrik ediyorum."