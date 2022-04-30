İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti. İmamoğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum."