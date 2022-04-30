İmamoğlu: "Trabzonspor'umuzun 2021-22 Sezonu Şampiyonluğunu Yürekten Kutluyorum" - Haberler

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İmamoğlu: "Trabzonspor'umuzun 2021-22 Sezonu Şampiyonluğunu Yürekten Kutluyorum"

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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İmamoğlu: 'Trabzonspor'umuzun 2021-22 Sezonu Şampiyonluğunu Yürekten Kutluyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Trabzonspor’umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon’a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, " Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u tebrik etti. İmamoğlu sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum."

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

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