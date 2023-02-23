İmamoğlu: Tehdit savurmadan, insanları dinleyen yöneticiler olmalıyız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay'da yaptığı açıklamada, "Her koşulda vatandaşımızla aynı yolda, aynı hedefe doğru yürüyen yöneticiler olmak zorundayız. Onun için tehdit savurmadan, insanları dinleyen, onların ihtiyaçlarını belirleyen hizmeti önemli şekilde hizmet yarışına dönüştüren kişiler olmalıyız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Hatay'da kurdukları Deprem Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, belediye başkanları, CHP teşkilatı ve partililer ile bazı STK temsilcileri de katıldı. İmamoğlu, deprem bölgesinde 18 gündür 4 bin 500'e yakın personelin görev aldığı çalışma yürüttüklerini, 2 bin personelin aktif olarak sadece Hatay'da bulunduğunu söyledi.

Şehrin kimliğini kaybetmek istemediklerine dikkat çeken Başkan Savaş, "Şu anda hala enkaz altından çıkarma çalışmaları var, defin işlemleri var. Bu arada bir de Hatay'ın tekrardan şekillendirmesi var. Bu şehir dinamikleri ile birlikte kalkınması lazım tekrardan şekillenmesi lazım. Bu şehrin kimliğini kaybetmek istemiyoruz, bir şehrin geleceğini de kaybetmek istemiyoruz. Oldubitti hiçbir şey istemiyoruz. Mağduruz ama gelecek adına bu mağduriyetimizi bir tarafa koyup, herkesle birlikte şehrin geleceğini inşa etmek istiyoruz. Bunu bilim ve akılla yapmak istiyoruz. 1 ay sonra olsun, 2 ay sonra olsun ama biz sağlıklı adımlar atalım istiyoruz. Maalesef ben hep şunu söylüyorum; biz bugüne kadar çok badire atlatan bir milletiz ve çok sıkıntılı günlerde bir yumak kurmayı bilen milletiz ama rahatlayınca da birbirimizin gözüne oymaktan geri kalmayan milletiz. Bizim bu işi gerçekten de 3 gün sonra 3 oy daha fazla alalım, diye yapmamız gerekir" dedi.