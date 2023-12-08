İmamoğlu, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun Türkiye'yi terk etmesine tepki gösterdi

İstanbul'da otomobiliyle çarparak 2 çocuk babası motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un ifadesinin ardından serbest bırakılmasından sonra ülkeyi terk etmesine ilk tepki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, "Motokurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı. Biz sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrıldı" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde moto kuryeye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Motokurye Yunus Emre Göçer'in motosikletine arkadan çarpan Mohammed Hassan Shekh Mohamud ise kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Bu da tepkilere yol açmıştı.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahmud'un ifade işleminin hemen ardından 2 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı. Savcılıktan yapılan açıklamada "Şüphelinin yurt dışı çıkış kaydı bulunmakta" denildi.

"NE YAZIK Kİ KENDİ VATANDAŞININ HAKKINI KENDİ ÜLKESİNDE SAVUNAMAYACAK KADAR ACZİYETE DÜŞMÜŞ DEMEKTİR"

Zanlı Mahmud'un ülkeden ayrılmasına tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'u konuya ilişkin sosyal Medya hesabı X'den paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında şöyle dedi:

"Motokurye Yunus Emre Göçer, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yaptığı kazayla bu hayattan koparıldı. Biz, hukuki sürecin takipçisi olacağız dedik ama zanlı elini kolunu sallayarak Türkiye'den ayrıldı. Kurbanın ailesinin acısı daha da katlandı. Bu kaçışa göz yuman ve fırsat veren zihniyet, ne yazık ki kendi vatandaşının hakkını kendi ülkesinde savunamayacak kadar acziyete düşmüş demektir."