İmamoğlu, Serindere'deki İSKİ çalışmalarını inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Serindere'de yapılan İSKİ çalışmalarını inceledi. İmamoğlu, dere ıslahı ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı ve kentin sorunlarına çözüm ürettiklerini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ tarafından ıslah edilen ve yaşam vadisine dönüştürülen Serindere'de incelemelerde bulundu.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kahraman'dan bölgedeki dere ıslahı ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentin kenara itilmiş sorunlarına dönük çözümler geliştirdiklerini söyledi.

Özellikle dere yataklarının metruk kaldıkça zaman içerisinde işgallere uğradığını, buralarda yapılaşmaların arttığını dile getiren İmamoğlu, "Korunması gereken bu sahalar, ne yazık ki yıllar sonra yerleşime açılmış. Dereler, su yatakları korunmadığı takdirde onların barajlara ulaşması, erişmesi engelleniyor. Çevre kirliliği başlıyor. Bugün belki de kuraklığın yoğun yaşandığı ülkemizde, şehrimizde iklim değişikliği hususunda gerekeni yapmamış oluyoruz." diye konuştu.

İmamoğlu, bölgede yaklaşık 4 yıldır yoğun bir emek verdiklerini ifade ederek, Rahmi Demir Kent Ormanı'nın, İstanbul'un en nitelikli, doğal, insanların gelip keyifle spor ve yürüyüş yaptıkları, oksijen topladıkları bir alana dönüştüğünü kaydetti.