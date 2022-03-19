İMAMOĞLU SENKRONİZE ÇALIŞARAK ÇÖZÜLEMEYECEK SORUN YOK

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Senkronize çalışmanın bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, kar yağışıyla ilgili AKOM'da açıklamalarda bulundu.

Karla mücadelede devletin tüm kurum ve kuruluşlarının ortak hareket ettiğine dikkat çeken İmamoğlu, ' İstanbul gerçekten çok büyük bir metropol. ve bu senkronize duyguyu oluşturmadığımız takdirde, sorumluluğu hep birlikte almadığımız takdirde, gerçekten ne yaparsak yapalım çözüm bulmanın kolay olmadığı bir şehirdeyiz. Zira, 9 bin 500, 10 bine yakın çalışanıyla hizmet veriyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2000'i aşkın aracıyla sahada. Ama eğer sahada araçların ilerlemesinin mümkün olmadığı bir hat oluştuğunda, ne kadar aracınız olursa olsun, ne kadar çalışanınız olursa olsun sonuca ulaşmak elbette güç. Bu bakımdan, son iki kar yağışında ve şu an itibariyle de devam eden, vatandaşımızın bütün uyarılarımıza gösterdiği azami ilgi ve uyum açısından, ben, 16 milyon vatandaşımıza, hemşehrimize yürekten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Gerçekten birlikte sorun değil, tam aksine hep söylediğim gibi, karın güzelliğini ve bereketini konuştuğumuz günleri yaşadık ve yaşıyoruz. Bu bağlamda mutluluğumu bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN" ÇAĞRISI

Kar yağışının ağırlıklı olarak kentin batı bölgelerindeki ilçelerde etkili olduğunu belirten İmamoğlu, vatandaşlara, zaruri haller dışında trafiğe çıkmamaları, toplu ulaşımı tercih etmeleri ve tedbiri elden bırakmamaları çağrısını yineledi. Metro seferlerini gece 02.00'ye kadar devam ettiğini aktaran İmamoğlu, metrobüsün de 24 saat esasına bağlı olarak hizmetini sürdüreceğini kaydetti. İETT'nin gerekli hallerde ek seferler düzenleyeceğini paylaşan İmamoğlu, Şehir Hatları'nda da herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını ifade etti. Olası trafik sıkışıklığında vatandaşlara ve çalışanlara ulaştırılmak üzere 100 bin kumanya ve 54 bin mobil malzeme hazırlıkları olduğunun altını çizen İmamoğlu, İBB'nin tuz stoklarının da yeterli olduğunu aktardı.