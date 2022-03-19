İmamoğlu: Senkronize çalışarak çözülemeyecek sorun yok

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Senkronize çalışmanın bugünden sonraki birçok çalışma ortamına ve bir araya gelip masada sorun çözme karakterine örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese de yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, kar yağışıyla ilgili AKOM'da açıklamalarda bulundu.

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