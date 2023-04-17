İmamoğlu: "Seçimleri, Kazananın Her Şeyi Kazandığı, Kaybedenin Her Şeyi Kaybettiği Bir Kavga Gibi Görmek, Çok Derin Zararlar Veriyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin iftar programında; “Siyaseti bir amaç hâline getirmek, seçimleri kazanan tarafın her şeyi kazandığı, kaybeden tarafın her şeyi kaybettiği bir kavga gibi görmek, bu ülkeye çok derin zararlar ve yaralar veriyor. Siyasetin toplumu ayrıştırmak değil, buluşturmak için bir araç olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin iftar programında; "Siyaseti bir amaç haline getirmek, seçimleri kazanan tarafın her şeyi kazandığı, kaybeden tarafın her şeyi kaybettiği bir kavga gibi görmek, bu ülkeye çok derin zararlar ve yaralar veriyor. Siyasetin toplumu ayrıştırmak değil, buluşturmak için bir araç olduğunu unutmamalıyız" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki yurttaşlar için bugün bir iftar programı düzenledi. Bir pazar yerinde düzenlenen iftara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da katıldı.

Burada konuşan İmamoğlu, hayal ettikleri ne varsa hayata geçirdiklerini söyledi. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"YAŞADIĞIMIZ ŞEHRİ KAVUŞTUĞUMUZ YERLER OLARAK GÖRMEK ÇOK DEĞERLİ: Her şeyden önce bu şehirde adaleti, mutluluğu, huzuru, komşuluğu hayata geçiriyoruz. Bana bu duyguyu yaşatan herkese, bütün hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki benim partimle, aynı zamanda bu ilçemde herkesle, vatandaşlarımızla sofrayı paylaşmak çok kıymetli. Beylikdüzü geleneği haline geldi ve yıllar çabuk geçiyor, 9'uncusu olmuş. Kadir Gecesi'nin o eşsiz, manevi güzelliğini burada yaşıyoruz belki ama sadece o değil. Sadece Kadir Gecesi'nde binlerce komşumuzla aynı iftar sofrasındayız ama sadece o da değil. Buluşma, Beylikdüzü'nde çok önemsediğimiz bir kavramdır; bir araya gelmek, buluşmak. 9 yıl önce de böyleydi, bugün de aynı. Yaşadığımız şehri, ülkeyi birbirimize kavuştuğumuz yerler olarak görmek, o buluşmanın sevincini ve mutluluğunu hissedebilmek, bunlar çok değerli. Beylikdüzü'nün çok geleneksel buluşmaları vardır ve her birisi insanına mutluluk verir. İşte barış ve sevgi buluşmaları da yine ondan bir tanesi.

BÜTÜN GAYRETİMİZ BİR ARADA YAŞAYABİLMEK: Geleneksel etkinliğin yine insanları bir araya getirmesi, selamlaşması ve bu çeşitlilik içerisinde yaşam biçimi, inancı, etnik kökeni ne olursa olsun, birbirini huzur içerisinde yaşama konusunda desteklemesi. Bizim bütün gayretimiz, insanların barış ve sevgiyle buluştuğu bu cennet vatanda bir arada yaşayabilmek; Türkiye'yi huzurlu, mutlu, zengin ve güçlü bir ülke yapabilmek. İşte siyaset tam da bu anlamda yüce amaçlar için bir araçtır. Siyaseti bir amaç haline getirmek, seçimleri kazanan tarafın her şeyi kazandığı, kaybeden tarafın her şeyi kaybettiği bir kavga gibi görmek, bu ülkeye çok derin zararlar ve yaralar veriyor. Siyasetin toplumu ayrıştırmak değil, buluşturmak için bir araç olduğunu unutmamalıyız. Bu anlayışın ülkemize hakim olmasını yüce Yaradan'dan diliyorum, dua ediyorum bu güzel akşamda.

14 MAYIS'TA MİLLETÇE HUZURA KAVUŞMAYI DİLİYORUM: 14 Mayıs'ta milletçe huzura ve berekete kavuşmayı diliyorum. Bu anlamlı sofrada bizleri bir araya getirdiği için Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık'a ve yine bir arada olmaktan onur duyduğum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve tabii ki bu akşam gerçekten dualarımızla, çalışkanlığımızla memleketimizin barışı ve huzuru için inşallah 15 Mayıs sabahı saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13'üncü Cumhurbaşkanlığı'nda hep birlikte güne başlamak dualarıyla Allah hepimizin dualarını kabul etsin diyorum. Oruçlarımız kabul olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Şimdiden hepimizin Ramazan Bayramı kutlu olsun."