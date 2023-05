İmamoğlu, Saat 23.35'te Açıkladı: "Aynı Manipülasyon ile Milletimizi Ne Yazık Ki Bu Gece de Ekranlara Mahkûm Edecekler Ama Biz Asla Vazgeçmeyeceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, saat 23.35’te basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, “Gördüğünüz gibi baştan beri yaptığımız açıklamalarla aslında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz gerçeğiz her şeyden önce. Yüzde 60’larda başlatılan manipülasyon yüzde 49’lara indi. Şu anda sisteme hala giriş yapılmayan 7 buçuk milyon oy var. Bu bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Aynı manipülasyon, aynı teknikler ile milletimizi ne yazık ki bu gecede ekranlara mahkûm edecekler ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Biz inanıyoruz ki, elimizdeki veriler istatistik bilgimiz sonuçlara dönük süreç, tüm milletimiz sabahleyin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde görecektir. Buna yüzde 100 inanıyoruz. Islak imzaların yüzde 70’e kadar ulaştığını da biliyoruz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, saat 23.35'te CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, burada şunları söyledi:

"SİZİN SİSTEMİNİZE GÜVENMİYORUZ AMA MEMLEKETİMİZİN KURUMLARINA GÜVENİYORUZ"

"Öncelikle, böylesine bir bilgilendirme süreci ihtiyacı duymak ve bu şekilde var olan sürece karşı ne yazık ki bazı tezlerimiz ve tespitlerimizle sizlerle buluşmak elbette bizim için çok mutluluk verici, gurur verici bir an değil. Ama bu mecburiyeti bize yaşatıyorlar ve ne yazık ki biz bunları açıklamak zorunda kalıyoruz. Çünkü, acı deneyimlerimiz var; 2019 seçimi, 2014 seçimi acı deneyimlerimiz. Bunları yaşayan bizler, ister istemez vatandaşlarımıza her anı dakika dakika aktarmak durumundayız. Yine biz burada, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına ve Millet İttifakı adına buradayız. Yukarıda sürekli çalışma halindeyiz, masada saygı değer Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir aradayız. Hazır böyle ifade ettiğim anda az önce iktidar partisinin sözcüsü ifadesi ile, benim '13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu' sözüme alınganlık gösterdi. Farklı sözleri ile beni eleştirdi. Eleştirebilir, saygı duyuyorum. Ama bu tarif benim inancım ile ilgili, başkanımızın inancı ile ilgili bir tariftir. Bizim, böyle bir atama vs. süreci yoktur ama saygıya sıra gelince siz bir seçim bitmeden İstanbul'a belediye başkanı tarifleyip ve bütün İstanbul'u kazandı diye donattığınız için size karşı şerbetliyiz. Az önce de ifade ettiğim gibi… Dolayısıyla ne yazık ki sizin sisteminize güvenmiyoruz ama memleketimizin kurumlarına güveniyoruz. Dünden beri açıklamalarımız var Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları var. Bütün kuruluşlara olan güvenini ifade etti. Ama bir kuruma etmedi, biz de etmedik, etmeyeceğiz de… Zaten bizi de yanıltmadı, o da Anadolu Ajansı. Yani, Anadolu Ajansı'nı düşünün; 50.01'de neredeyse yarım saat tuttu. O 50.01'i bile 49'a indirmeye talimat alarak indirdi diye düşünmeden edemiyorum.

"MİLLETİMİZİN SIKINTISI ZATEN SİSTEMLE"

Devletin kurumu ama ne yazık ki bertaraf ettiğiniz, Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesinden bugüne büyük hizmetlerle geçmiş Anadolu Ajansı'nı tabiri caizse bitkisel hayata soktunuz. Canını yediniz, bitirdiniz ama onu da biz ayağa kaldıracağız. Demokratik tariflerden asla uzaklaşmıyoruz, hakkımızı arıyoruz. Bu sistemin, bu rejimin hepimizi çok sıkıntıya soktuğunu zaten biz biliyoruz. Düşünsenize, bu ülkenin bakanları, makam araçları ile sistemli bir şekilde memleketin her tarafında siyasi propaganda yaptılar. Onları da bizi de bu sistem zora soktu. Bu sistem ne yazık ki bu hale düşürdü. Milletimizin sıkıntısı zaten sistemle.

"BİZ İNANIYORUZ Kİ, ELİMİZDEKİ VERİLER İSTATİSTİK BİLGİMİZ SONUÇLARA DÖNÜK SÜREÇ, TÜM MİLLETİMİZ SABAHLEYİN SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ÖNDE GÖRECEKTİR"

Gördüğünüz gibi başta beri yaptığımız açıklamalarla aslında gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Biz gerçeğiz her şeyden önce. Yüzde 60'larda başlatılan manipülasyon yüzde 49'lara indi. Şimdi de orada ısrarla tutuyorlar, belki burada ben konuşurken 48'i de görmüş olma ihtimali var. Şu anda sisteme hala giriş yapılmayan 7 buçuk milyon oy var. Bu bizim güçlü olduğumuz sandıklar. Çoğunlukla itiraz edilen, sistematik bir şekilde bu sürecin işletildiği ortada. Her nasılsa yüzde 60'a iki saate yakın veren Anadolu Ajansı, fazla zaman geçse de yüzde 29 daha oy açıkladı ama az önce ifade ettiğim gibi devletin tüm kurumlarını sıkıntıya soktukları için artık Anadolu Ajansı bizim için yok hükmünde. Bir 31 Mart duygusunu daha bize yaşatıyorlar. Aynı manipülasyon aynı teknikler ile milletimizi ne yazık ki bu gecede ekranlara mahküm edecekler ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar üzerinden sizlere açıklamalara devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki, elimizdeki veriler istatistik bilgimiz sonuçlara dönük süreç, tüm milletimiz sabahleyin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde görecektir. Buna yüzde 100 inanıyoruz. Islak imzaların yüzde 70'e kadar ulaştığını da biliyoruz. Ne yazık ki bir şeye daha dikkat çekmek isterim ki 18.30'dan beri bazı verilere hiç dokunulmadı. Bunları da ilerleyen saatlerde analizlerine sizlere sunacağız. İlginç bir kurgu var orada. Bunu çözmeye çalışıyoruz, dediğim gibi biz kendi verilerimiz ile hassasiyetle, özenli bir şekilde çalışıyor ve sizlere sunmaya devam edeceğiz. Son olarak şunu söyleyeyim, sandıklarda görev yapan arkadaşlarımız bu sürece alışkınlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar hangi siyasi partinin mensubu olursa olsunlar milletimizin namusu dediğimiz oyunu sonuna kadar koruyacaklarına inanıyoruz. Tüm görevlilere inancımız da var, güvenlik güçlerinden ilçe seçim kurullarından ve Yüksek Seçim Kurulu'na bir hassasiyet istirhamımız elbette var. Umuyorum ki sorunsuz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Tekrar ifade edeyim, zamanı gelince de burada çıkacaktır ve 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bütün liderler ile beraber gerekli açıklamaları, önemli detayları ile açıklayacaktır."