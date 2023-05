İmamoğlu, Saat 20: 54'te Açıklama Yaptı: "Şu An Elde Ettiğimiz Veriler, Ciddi Bir Düşüşü Bize Sergileyen Bir İktidar Tablosu Sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte saat 20:54’te basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, “Önümüzde şu an elde ettiğimiz veriler, ciddi bir düşüşü bize sergileyen bir iktidar tablosu sunuyor. Hükümet, ciddi bir düşüşte. Bunu bir netlikle söyleyebilirim. Elbette bu saatten sonra bütün kurumları da sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte bu akşam saat 20: 54'te basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, şunları söyledi:

"MORALİNİZİ BOZMAYIN"

"İtidalli açıklamaları saygı ile karşılıyoruz. Olgun ve sağlıklı mesajlar verilmesi elbette bizi mutlu ediyor. Umuyorum, her cümlesi başından sona aynı olur ve bütün gece aynı akışta olur. Tabii şöyle söyleyeyim; ister istemez biz anılarımızı tazelerken yaşadıklarımız üzerinden yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Örneğin, belli bir saatte çıkıp 'Seçimi kazandık' diyen bir anlayış ile mücadele ettik birçok seçimde. Buna hem Mansur Başkan'ım şahit hem biz şahidiz. O bakımda biz şerbetliyiz bu sürece, ama hani vatandaşımız bazen burada negatif bir elektriği alıyor. Buna kapılıyor ve bazen morali bozluyor. Moralinizi bozmayın. Dediğim gibi, başta 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu burada. Bizler buradayız. İttifakımızın her lideri ile her karargahıyla da sağlıklı bir bağlantı içerisindeyiz.

"HÜKÜMET, CİDDİ BİR DÜŞÜŞTE"

Tabii şunu söylemek istiyorum; önümüzde şu an elde ettiğimiz veriler, ciddi bir düşüşü bize sergileyen bir iktidar tablosu sunuyor. Hükümet, ciddi bir düşüşte. Bunu bir netlikle söyleyebilirim. Elbette bu saatten sonra bütün kurumları da sağlıklı verileri açıklamaya ve itidalli davranmaya, millete layık olmaya davet ediyoruz. Kimsenin milletimizi aldatmaya hakkı yoktur, manipüle etmeye hiç yoktur. Biz hem Yüksek Seçim Kurulu verileri üzerinden kendi sandıklarımızın verilerini takip ediyoruz. Kendi sandıklarımız üzerinden veri sonuçlarını birazdan Mansur Başkan'ımız sizinle paylaşacak. Ama tekrar ifade edelim ki biz, şu anda seyri önde takip ediyoruz. Şöyle de ifade edeyim; biz, özellikle ittifak olarak, rakip ittifakın itirazı ile beraber engellenen sandık verilerimiz, bizim öne çıkmamızı engelleyen sandıklar. Çünkü önde olduğumuz sandıklara yoğun bir itiraz metodu var. Böyle bir strateji geliştirilmiş. Saygı duyuyoruz, itirazlar yapılabilir. Ama bir an önce sonuçlandırılması, o sandıkların veri olarak girilmesi bizim sağlıklı veri akışımızı sağlayacaktır diye ifade edeyim. Tabii bu anlamda biz, ister istemez 31 Mart seçimine dönüp bakıyoruz. Belli bir saatten sonra çıkıp, YSK verileri veya bizim verilerimiz veya sağlıklı veri girişlerinin olduğu zeminlerde süreç olgunlaşmadan, milleti manipüle etme adına veya aldatma adına, kazanma üzerine birtakım senaryolar geliştirmesin. Halkımız da bunu asla aldanmasın.

"VATANDAŞLARIMIZIN, HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN SANDIKLARI TERK ETMEMELERİNİ ÖZELLİKLE İSTİYORUZ"

Biz, şu anda süreci takip ediyoruz, çevrede ne olup bittiğine de hakimiz. Hem İstanbul'da hem Ankara'da, diğer şehirlerimizde de hareketliliği takip ediyoruz. Biz de aynı temennide bulunalım. Sandıktan ne çıkıyorsa, en sağlıklı şekli ile sonuç nasıl olgunlaşacaksa hepimiz ona razıyız. Demokrasinin kuralı bu. Kimse bunun aksini zaten iddia edemez, biz hiç etmeyiz. Biz, hep orada durduk. O bakımdan şu andaki akışla ilgili sadece şunu net olarak söyleyebilirim; istatistik olarak verilerin akışını takip ettiğimizde, biz sürekli bir çıkış trendine yakalıyoruz. Rakibimizin de sürekli bir iniş trendine seyrettiğini görüyoruz. İlerleyen saatlerde ispat edecek verilerle yine karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili vatandaşlarımız; sonuçlar sonuçlanmadan sandık görevlilerimizin, bütün görevli insanlarımızın, vatandaşlarımızın, hangi partiden olursa olsun sandıkları terk etmemelerini, hakkını hukuki zeminde orada aramalarına devam etmelerini özellikle istiyoruz. Sandıklarda görev alan ve güvenlik güçlerimize de bu akşam başarılar diliyor ve onlara çok güveniyoruz."