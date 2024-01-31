İmamoğlu: Reklam panolarında engelleme yapmadık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "reklam panolarında kullanılacak seçim afişlerinin engellendiği" açıklamasına ilişkin, "Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler." dedi.

İBB'nin Fatih'teki İstanbul Tasarım Müzesi'nin açılış törenine katılan İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, İstanbul'da reklam panolarında parti afişlerinin asılmadığını belirterek, "Bizi sansürlemek isteyen saray değil, belediye. Bizi engellemeye çalışan Beştepe değil Saraçhane." şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim öyle bir engelleme veya bu tarz girişimde, eylemde bulunmayacağımızı en iyi kendileri bilirler. Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen bu billboard meselesi çünkü öyle bir yansıyı bana gösterdi arkadaşlar. Bir kere bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde, firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler, görüşebilirler. Belli ki İstanbul ve Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya İmamoğlu'na taş atmak böyle bir 'prim yapacak zannedilir' şekle doğru gidiyor. Hayırlısı..."

İmamoğlu, kendilerine atılan hiçbir taşın etkisi olmayacağını belirterek, "Bize doğru gelirken taşların her biri havada güle dönüşür. Bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara, demokrasiye karşı her zaman sorumluluk hissettik ve hiçbir zaman bu sorumluluğun dışında hareket etmedik. Bunu en iyi Sayın Akşener bilir." diye konuştu.

"İstanbul'un tarihi mirasına sahip çıktık"

İmamoğlu, müze açılışındaki konuşmasında da İstanbul'un tarihi mirasına özen ve gayretle sahip çıktıklarını söyledi.

Tarihi eserleri restore ederek hayata kazandırdıklarını kaydeden İmamoğlu, "Geçmişle bugünü kaynaştıran, geleceği gözeten, bugünün tüm ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, önümüze inanılmaz bir vizyon koyan perspektifle, ecdat yadigarı tüm eserleri İstanbullularla buluşturuyoruz. İstanbul Tasarım Müzesi de bu anlayışla hayata kazandırdığımız çok özel bir alan." diye konuştu.

İmamoğlu, İstanbulluların müzeye yoğun ilgi göstereceğine inandığını söyledi.