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İmamoğlu Pendik'te Kent Lokantası Açılışına Katıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te Kent Lokantası açılışına katıldı ve Pendik'te yapımı devam eden metro şantiyesini ziyaret etti. İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te Kent Lokantası açılışına katıldı. Açılıştan sonra Pendik'te yapımı devam eden metro şantiyesini de ziyaret eden İBB Başkanı İmamoğlu burada açıklama yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kent Lokantalarının 10'uncusu Pendik Batı Mahallesi'nde açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Lokantaya gelen öğrencilere yemek verip onlarla bir süre sohbet eden İmamoğlu, daha sonra Pendik'te yapımı devam eden metro şantiyesini ziyarete gitti. Şantiye görevlilerinden bilgi metroyla ilgili bilgi alan İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırmayla alakalı yatırım planının gündeme alınmamasıyla ilgili soruyu cevaplayan İmamoğlu, "Yatırım planının dönemi belli olmayabiliyor. Normalde yılda bir kez açıklanıp, ara dönemle ilave bir yatırım planıyla açıklanabiliyor. Bunun daha önce uygulamaları açıklandı. Dolayısıyla bu yanlışlarından istedikleri zaman dönebilirler. Bu bir kural değil. Sadece ocak ayında açıklanacak diye bir kural değil. Sefaköy - Beylikdüzü süreci neredeyse bir buçuk senesini buldu. Her defasında ihale geciktiriliyor. İhale gecikince sürecimiz istediğimiz düzeyde ilerlemiyor. Biz bunu Türkiye'de yatırım yapan Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası'na açıklayamıyoruz. Onlarda Niçin? diyorlar. Kendi dillerinde 'Neden imzalanmıyor, her şeyiniz tamam uluslararası düzeyde inceledik bizde baktık, her şey on numara Niçin?' diye soruyorlar. Utanç verici. Onun için zamanı yok, bu yanlıştan dönerler. Ek bir liste bile verebilirler bu ay içerisinde" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Toplumla yüz yüze gelmek onlarla hasbihal etmek, burun buruna sohbet etmek biraz alışkanlık ister. Alışmak için biraz zamanı var. Diyalog ve sabır kolay değildir. Biraz zaman ihtiyacı var. Bir alışma dönemi yaşayacak. Zaten o kadar yaşayacak. Ondan sonra 31 Mart'ta görevine geri döner" diye konuştu.  Beykoz'da bir vatandaşın 5 yıldır kentsel dönüşümü beklediğine dair sorulan soruya ise İmamoğlu, "İlk gün sordurdum. Böyle bir yer var mı diye. Böyle bir yer yok. Ben buradan çağrı yapıyorum. O hanımefendi lütfen bizi arayın. Ben tatilde değilim. İstanbul'dayım. Kendisini bekliyorum. Bizi arasın. Bakalım binası neredeymiş? Beni herkes bulabiliyor. O da beni tak diye bulabilir. Bizi lütfen arasın. Beni bir gün içerisinde aramazsa bu işin sağlam bir kurgu olacağına inanacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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