İmamoğlu: "Pazartesi Günü Tıpış Tıpış Evlerine Yolluyoruz, Millet Yoruldu"

İiİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe'de, "Bakın geçen bir mitingde söyledim. Çocuk diyor ki 'Geçen sene Eti Cin'i 1,5 liraya alıyordum şimdi 4 liraya alıyorum'. Onlar bile enflasyonu biliyor. Bunları tez elden bir gün bile, bir gün bile bunlara çok, pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz. Benim güzel insanlarım, benim güzel vatandaşlarım, millet yoruldu" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de vatandaşlarla bir araya geldi. Eşi Dilek İmamoğlu'nun da katıldığı mitingde İmamoğlu, Sancaktepelilere otobüs üzerinden seslendi.

İmamoğlu şunları söyledi:

"BUNLAR SADECE İŞ ÇEVİRMEYİ BİLİYORLAR. BİZ İŞ BİTİRECEĞİZ: Sancaktepe size 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Allah'ım çocuklarımızı korusun, onlara güzel bir gelecek nasip olsun. Bu memlekette, bu şehirde hak ettikleri bir geleceği önce bu memleketin evlatlarına hep birlikte vereceğiz. Sancaktepe'yle ilgili çok şey anlatabilirim, çok şey söyleyebilirim. Sancaktepe'de kreşlerden spor alanlarına, Sancaktepe'de kütüphanelerden altyapı yatırımlarına, yaşam vadilerinden birçok çalışmaya kadar çok şey anlatabilirim. Hele hele başlatmadıkları ama şovunu yaptıkları Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi Metrosu çok yakında sizinle. Bu yıl bitmeden Samandıra, yine önümüzdeki yıl Allah'ın izniyle Sultanbeyli'ye kadar bu metroyu bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. Biz göreve gelmeden 3 yıl önce ihalesini yaptıkları o hattı yüzde dört ilerlemeyle devraldık. Bunlar iş bitirmeyi unuttular. Bunlar sadece iş çevirmeyi biliyorlar. Biz iş bitireceğiz. Biz bu memleketin evlatları için biz bu memleketin insanlarına güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz.

YENİDOĞAN'I KADIKÖY'E, SÖĞÜTLÜÇEŞME'YE BU KARDEŞİNİZ BAĞLAYACAK: Hazır şunu da söyleyeyim Çekmeköy'le, Sancaktepe'yle ilgili. Sonra seçimle ilgili konuşacağım. Özellikle bu Samandıra işini çok konuştular. Biz Yenidoğan Metrosu'nu kapatmışız. Yenidoğan Metrosu'nu kapatma diye bir şey yok. Bunların zaten yapamadıkları, başlayamadıkları o metroyu, Yenidoğan Metrosu'nu Söğütlüçeşme'ye kadar yeni bir metro hattı olarak çalışıyoruz. Yenidoğan'ı Kadıköy'e, Söğütlü çeşmeye bağlıyoruz. Çok önemli bir kuzey güney hattının proje sözleşmesini bu hafta yaptık. Törenine yoğunluğundan dolayı katılamadım. Ama göreceksiniz bu coğrafyayı, İstanbul'un doğusunu Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye bağlarken Dudullu'yu Bostancı'ya bağlamıştık, şimdi de Yenidoğan'ı Kadıköy'e, Söğütlüçeşme'ye bu kardeşiniz bağlayacak. Şayet bu memleketin her insanına eşit gözle, onların o güzel kalplerine eşit niyetle bakmıyorsam namerdim. Hepinizi, milletimin, asil bir ferdi olarak çok seviyorum.

O ANNE-BEBEK KARTINI TAM 500 BİNE YAKIN ANNE KULLANIYOR. ANNELERE HELALİ HOŞ OLSUN SİZİN PARANIZ: Çok seviyorum ve sizin için 4 yıldır bütün engellemelere rağmen, haksız, hukuksuz kararlara rağmen seçimi elimizden almaya kalkmalarına rağmen hem seçimi kazandık hem de 4 yıldır sözüm ona bize uydurma bir hapis kararı çıkarmak istemelerine rağmen, buna da geçit vermedik, ahlaklı, erdemli, her kuruşun hesabını vererek işimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir hatırlayın seçimde yine bu güzel alanlarda konuşurken demiştim ki 'Ben bu şehrin çocuklarının 0-4 yaş arası bebeklerinin anneleriyle bu şehri dolaşamamalarını kendime yediremiyorum. Ben bu şehrin annelerine böyle bir imkan tanıyacağım ki çocuklarıyla, bebekleriyle beraber bu şehri gezecekler'. Ben bunu ilan ettiğimde onlar demişti ki 'Kimin parasını kime veriyorsun?' Ben de onlara dedim ki siz anlamazsınız ama ben milletin parasını millete veriyorum. Şimdi o anne-bebek kartını tam 500 bine yakın anne kullanıyor. Annelere helali hoş olsun sizin paranız.

BUNLARI TEZ ELDEN BİR GÜN BİLE, BİR GÜN BİLE BUNLARA ÇOK. PAZARTESİ GÜNÜ TIPIŞ TIPIŞ EVLERİNE YOLLUYORUZ: Dediler ki 'Bunlar gelirse sosyal yardımlarınızı keserler'. Sosyal yardımı tam 5 katına çıkarttık. Ama şunu söyleyeceğim, keşke bu iktidar benim milletimi fakirleştirmeseydi de biz size sosyal yardımı arttırmasaydık. Ama milleti yoksullaştırdı bunlar, milletin cebindeki parayı pul etti. Bakın geçen bir mitingde söyledim. Çocuk diyor ki, 'Geçen sene Eti Cin'i 1,5 liraya alıyordum şimdi 4 liraya alıyorum'. Onlar bile enflasyonu biliyor. Bunları tez elden, bir gün bile, bir gün bile bunlara çok, pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz. Benim güzel insanlarım, benim güzel vatandaşlarım, millet yoruldu. Ötekisi, berisi kalmadı. Bakın şurada benim milletimin her ferdi var. Her ferdi, her etnik kökenden, her inançtan, her giyimden, her kuşamdan. Nasıl bir apartmanda oturuyorsak, nasıl kapı komşusu isek, burada da omuz omuzayız, sırt sırtayız. Bu milletin, birliği ve dirliği için bu milletin beraberliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Asla vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz.

YARADAN BİLE ÜMİDİNİ KESMİŞ BU KULLARINDAN: Bunlar, diyor ki oy verenler milli, onlara oy vermeyenler milli değil. Bunlar diyor ki onlar diyor ki onlara oy verirsen meşru bize oy verirsen darbeci. Bak ben size bir şey söyleyeyim, dualarımız bile artık onlara yetmiyor. Ben Allah akıl versin diye dört buçuk senedir dua ediyorum, yetmiyor bunlara.

BU SEÇİM SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SEÇİMİ: Yaradan bile ümidini kesmiş bu kullarından. Bakın sevgili hemşerilerim bir olacağız, bir arada olacağız bu vatan için bu millet için, bu canım bayrağımız için mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bir kişi bile dışarıda kalmayacak. Bir kişi bile, aç açıkta kalmayacak. Millet İttifakı bu yolun önemli bir unsurudur. Bu bir seçim ama birinin gideceği, birinin kalacağı bir seçim değil. Bu seçim bir sistemin değişmesi seçimi. Bu seçimde ben bilirim diyen gidecek, biz diyen gelecek. O biz diyen, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O biz diyen, hak, hukuk, adalet mücadelesini veren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Devlet insanıdır, vicdan sahibidir, ahlaklı, erdemli bu milletin bir tek kuruşuna bile sıkıntı getirmeyecek bir Cumhurbaşkanıdır. Sizi tekrar görmek, sizi tek tek kucaklamak, sizin her birinize bu candan, içten güzel sevgilerimi iletmek, yine bana burada nasip oldu. Allah bizi hiç ayırmasın, Allah milletimizi bizden ayırmasın. Hep size güzel hizmetler verelim. Şimdi 14 Mayıs'a az kaldı. 14 Mayıs'a kadar benim Sancaktepe'deki hemşerilerim her saatini bu milletin geleceği için çocuklarımızın geleceği için gençlerimizin geleceği için çalışmaya, bir olmaya, birlikte olmaya ve hep birlikte sandığa gitmeye, insanlarını ikna etmeye çok çalışmaya sandıklarını boş bırakmamaya, sandıklarda görev almaya hazır mıyız?

SONUNA KADAR BEN SEVGİ PITIRCIĞIYIM KARDEŞİM: Oyumu kullandın eve gittim yok. Ben okulumun önünde duracağım. Akşama kadar orada sandıkların sonucunu bekleyeceğim. Şu canım bayraklarımızla, o Türk bayraklarımızla birlikte o günü demokrasi şölenine çevirmeye, milletimizin güçlü bir demokrasiyle buluşmaya dönmesi adına bilen horon oynasın, halay bilen halay oynasın. Demokrasi şölenine döndürmeye hazır mıyız? Ben kendime sevgi pıtırcığı denmesinden mutlu oluyorum. Bunlar da bana sevgi pıtırcığı diyerek dalga geçiyorlar. Bunları Allah akıl versin. Ben, sonuna kadar sevgi pıtırcığıyım kardeşim. Sonuna kadar sevmeyi de sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum. Var mı? O kadar. Sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum. Gençler ayrışmak yok. Gençler arkadaşlarınızı ikna edin bu seçim sizin seçiminiz. Büyükler, çocuklarınızı dinleyin. Bu çocukların size doğru yolu gösterecek, çocuklarınızı dinleyin. Gençler birleşe birleşe kazanacağız. Şimdi, şimdi, şimdi sözleştik. Sandık güvenliği sizde tamam mı? 14 Mayıs demokrasi şölenine dönecek tamam mı? Hep birlikte 15 Mayıs sabahı Genel Başkanımız, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya yolluyoruz tamam mı? Her şey çok güzel olacak."