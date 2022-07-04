İMAMOĞLU: ORTAK AKIL VE ORTAK DURUŞUN SONUCUNU GÖRDÜK

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu açılışı özellikle istememin sebebi, ortak akıl ve ortak duruşun bir sonucunu görmemiz. Biz Ümraniye belediye başkanımızı ziyaret etmesek, konuşmasak, o hassasiyetini duyamaz oluruz. Bu hassasiyeti duymasaydık belki de bürokraside bu iş onlarca, yüzlerce işin arasında sağa sola savrulurdu" dedi.

Yapımına 18 Ağustos 2021'de başlanan Ümraniye Küçüksu Caddesi - Çamlık TEM bağlantı yolu düzenlenen törenle bugün açıldı. Törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın katıldı.

İmamoğlu törende yaptığı konuşmada, akılcı planlamaların trafik yoğunluğunu azaltarak, insanları rahatlattığını ifade ederek "Arkadaşlar 'altın dokunuş' demişler adına, güzel bir tarif olmuş. Kesinlikle İstanbul'un birçok noktasına bu altın dokunuşların yapılabilmesi mümkün. Yıl sonuna kadar 30 nokta, biraz daha konsantrasyonumuzu yükseltirsek, 39 ilçemizde irtibat kurarak sayısını yukarılara taşımamız mümkün. Bunu yapmamız lazım. Tabii İstanbul'daki trafik yoğunluğunu yok edecek bir husus değil ama, bölgesel birtakım sıkışıklıklarla, insanların hayatını gerçekten bazen çekilmez hale getiren birtakım ortamların iyileştirilmesi, inanılmaz bir huzur yaratıyor ve oradaki insanları mutlu ediyor. Bu bence önemli" dedi.

"İNSANLARIN HAYATLARINI GERÇEKTEN OLDUKÇA RAHATLATTIK"

Benzer bir düzenlemeyi Avcılar-Beylikdüzü arasında Haramidere'de 1,5 yıl içinde hizmete sunduklarını ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi: "3-4 kavşakta, 3-4 yoldan birden toplanıp herkesin Ambarlı Kavşağı'ndan dönmek zorunda kaldığı bir meseleyi kendi içinde çözdük. İnsanların hayatlarını gerçekten oldukça rahatlattık. Bu açılışı özellikle istememin sebebi, ortak akıl ve ortak duruşun bir sonucunu görmemiz. Biz Ümraniye belediye başkanımızı ziyaret etmesek, konuşmasak, o hassasiyetini duyamaz oluruz. Bu hassasiyeti duymasaydık belki de bürokraside bu iş onlarca, yüzlerce işin arasında sağa sola savrulurdu. Ama bizi halk bir arada konuşmaya, düşünmeye, çözüm üretmeye hizmet edelim diye seçti. Bu bağlamda, öncelikleri önümüze serdiği için ve şeffaf sürecin bir parçasını oluşturduğu için Ümraniye Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hizmet böyle olur. Başka türlü olmaz. Vatandaşlarımıza, insanlarımıza aslında bir arada olduğumuzda, masada konuşabildiğimizde, işimize odaklandığınızda ne kadar maharetli sonuçlar oluşturabileceğimizi ifade edelim. Tam da amacına kavuştuk. Ümraniye'de Hekimbaşı Topağacı, Dumlupınar, İnkılap, Elmalıkent, Kazım Karabekir mahallelerimiz ve Üsküdar'da da aslında Kandilli Küçüksu, Bahçelievler, Yavuztürk mahallelerimiz gerçekten bundan pozitif olarak etkileniyor. Yani bahsettiğimiz işte bu diyalog ve dayanışmanın sonucu neredeyse 200 bin İstanbullunun yaşamını kolaylaştıracak bir işi başarmış olduk."

"ÇOK FONKSİYONEL BİR KAVŞAK OLDU"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise kavşağın çok fonksiyonel olduğunu belirterek, "Bir taraftan Ümraniye Şehir Stadı'na yakın, bir taraftan Küçüksuyu'ya yakın bir taraftan da Ümraniyemize yakın. 6 mahallemiz de 125-130 bine yakın çok değerli insanımız oturuyor. Onların buraya girişi olması çok güzel. İnşallah bir de çıkış alırsak Ümraniyemizin, ulaşım yönünde küçük dokunuşlarla daha iyi yerlere gelmesini temin ederiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel