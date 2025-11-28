Haberler

İmamoğlu Olayında Beraat Kararı: 87 Kişi Tüm Suçlamalardan Aklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun ardından izinsiz gösteri düzenleyen 87 kişi yargılandı ve beraat etti.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 87 kişi beraat etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan 87 kişinin yargılanmasına devam edildi. 87 kişi 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandıkları davanın İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında hakim karşısına çıktı. Davanın üçüncü duruşmasına bazı sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Duruşma salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görüldü.

TÜM SANIKLAR BERAAT ETTİ

Davanın üçüncü duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, yüklenen fiilin sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
