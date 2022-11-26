İmamoğlu: "O Hain Terör Saldırısından Sonra Sıklıkla Buraya Gelip, İnsanlarımızla Buluşmak, Bir Arada, Moralli Olmak, Omuz Omuza Vermek Gücümüzü...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyon süreci devam eden Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han’ı gezdi. İmamoğlu, “Yaşadığımız o hain saldırıdan terör saldırısından sonra özellikle buradaki adımlarımızı insanlara göstermek ve sıklıkla buraya gelip insanlarımızla buluşmak, bir arada moralli olmak, omuz omuza vermek aslında gücümüzü göstermenin bir parçası. O güç de 16 milyon insanımızın gücü. Onu göstermeye gayret ediyoruz. Şimdi de burada biriktirdiğimiz değerlerin gücünü gösteriyoruz yaptığımız eserlerle. Böylesine bir manevi gücün karşısında hiçbir kötü güç duramaz. İster adı terör olsun ister adı başka bir şey olsun” dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyon süreci devam eden Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han'ı gezdi. İmamoğlu, "Yaşadığımız o hain saldırıdan terör saldırısından sonra özellikle buradaki adımlarımızı insanlara göstermek ve sıklıkla buraya gelip insanlarımızla buluşmak, bir arada moralli olmak, omuz omuza vermek aslında gücümüzü göstermenin bir parçası. O güç de 16 milyon insanımızın gücü. Onu göstermeye gayret ediyoruz. Şimdi de burada biriktirdiğimiz değerlerin gücünü gösteriyoruz yaptığımız eserlerle. Böylesine bir manevi gücün karşısında hiçbir kötü güç duramaz. İster adı terör olsun ister adı başka bir şey olsun" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras ekipleri tarafından İstiklal Caddesi'ne değer katmak adına restore edilen Beyoğlu Sineması, Muammer Karaca Tiyatrosu, Botter Apartmanı ve Metro Han'daki çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. İmamoğlu'nun ilk durağı Beyoğlu Sineması oldu. Burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan İmamoğlu şunları söyledi:

BU TÜR ALANLARIN MADDİYATLA ÖLÇÜLEMEYECEK KADAR TOPLUMA MORAL KATACAĞINI BİLİYORUZ: Şimdi her şeyden önce İstanbul'un birçok noktasını insan geçmişine baktığında o perdeyi araladığında gerçekten ne kadar büyük bir zenginlikle bir arada olduğunu hissedebiliyor, yaşayabiliyor. Burası 20. yüzyılın başlarına doğru giden bir tarihe sahip bir alan aslında ve o süreçten bugüne; isim değişiklikleri, yangınlar, kapanmalar, açılmalar vesaire yaşanmış ama her şeyden önce muazzam anılar biriktirmiş bir yer Beyoğlu Sineması. Biz tabii bu tür noktalara özenli eğiliyoruz gerçekten, ama kurumsal ama manevi ama bazı sponsorluklar üreterek fedakarlıklar yapıyor ve bu tür alanların maddiyatla ölçülemeyecek kadar topluma moral katacağını, moral vereceğini biliyoruz. O anlamda attığımız bu adımlarla bugün aslında bir Beyoğlu turu yapacağız. İstiklal Caddesi turu yapacağız.

BURAYI BİR KÜLTÜR ALANINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ: Bir tanesi işte Beyoğlu sineması. Birazdan yine 20. yüzyılın başlarına giden neredeyse 120 yılı aşkın hikayeye sahip bir moda merkezi Botter Apartmanı'nı göreceğiz ve aslında orada ne kadar önemli bir tarihe, önemli bir geçmişe sahip olduğunu, İstanbul'un aslında bir yönüyle bir moda merkezi olduğunu hissedeceğiz. Daha sonra yine belki yine biraz Metro Han'ı anlatabiliriz. Muammer Karaca Tiyatrosu'na gideceğiz ki orada da ne yazık ki uzun yıllardır yapımıyla ilgili yaşanan birçok sorunlar vardı. Bunları aştık ve şu anda oradaki komşu konsolosluklarla olan da münasebetleri en sağlıklı şekilde tarifleyerek inşaatımıza başladık. ve açıkçası bir yıl içinde de Muammer Karaca'yı hayata geçirmek istiyoruz. Metro Han ayrı bir zenginlik. Dünyanın en eski ikinci metrosu diyebileceğimiz bir metronun üstünde, tünelin üstünde duran muhteşem bir çelik yapıdan bahsediyoruz ve burayı da bir kültür alanına dönüştüreceğiz.

BEYOĞLU'NUN KÜLTÜRLE SANATLA ANILAN BİR BÖLGE OLMASINI ÇOK İSTİYORUZ: Bütün bunları aslında 29 Kasım'da Beyoğlu'nun stratejisini anlatmak, Beyoğlu'nun vizyonunu ortaya koymak adına bir toplantıda daha bütüncül olarak sizlerle ve kamuoyuyla da paylaşacağım. O zaman Ses Tiyatrosu'nda buluşacağız. Aslında Ses Tiyatrosu'yla ilgili de neler düşündüğümüzü ve neler yapmak istediğimizi belki de o tarihte daha güçlü bir biçimde müjdelemenin fırsatını yakalarız. Şimdiden Ses Tiyatrosu'yla ilgili bir şeyler söylemeyeyim ama ne kadar güçlü bir iradeyi ortaya koyma konusunda kararlılığımızı ifade edelim. Günü geldiğinde daha doğru cümlelerle kurmayı isterim. İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Pera bana göre dünyanın en eski serbest bölge ticaretinin yapıldığı bir alan. İstanbul'un imparatorluklar şehri olarak kendi içinde kurguladığı Suriçi diye tariflediğimiz ya da Fatih ilçesinin sınırlarını şu anda teşkil eden bölümünün bir başka yakası diye düşüneceğimiz bu alanda sosyal yaşam, sosyal hayat, yani orada bir devlet kurgusu, devlet yapısı ama bu bölgede de sosyal yaşam, kültürel yaşam, ticaret, sanat birçok alanda muazzam anılar biriktirmiş. Binlerce yıllık tarihi olan bir kentin önemli bir noktası. Biz bugün İstiklal Caddesi'nin veya Beyoğlu'nun başka tariflerle değil, özgürlüklerle, buluşmalarla, kültürle, sanatla anılan bir bölge olmasını çok istiyoruz.

16 MİLYON İNSANIMIZIN GÜCÜ: Yaşadığımız o hain saldırıdan, terör saldırısından sonra, özellikle buradaki adımlarımızı insanlara göstermek ve sıklıkla buraya gelip insanlarımızla buluşmak, bir arada moralli olmak, omuz omuza vermek aslında gücümüzü göstermenin bir parçası. O güç de 16 milyon insanımızın gücü. Onu göstermeye gayret ediyoruz. Şimdi de burada biriktirdiğimiz değerlerin gücünü gösteriyoruz yaptığımız eserlerle. Böylesine bir manevi gücün karşısında hiçbir kötü güç duramaz. İster adı terör olsun ister adı başka bir şey olsun. Sizleri Beyoğlu Sineması'nda ağırlamaktan dolayı heyecan duyuyorum.

Asıl heyecan duyduğum ise burası ne zaman bitecek ve bitmiş hali ile hangi faaliyetlerle İstanbul'a renk katacak olduğu günü beklemek olarak tarifleyeyim. Hızlı hareket edeceğiz. Az önce söylediğim tiyatro binamız olsun, Botter Apartmanı olsun, Metro Han olsun burası ya da diğerleri olsun bütün planlarımız 2023'ün içinde hiçbirisi 2023 aşacak planlar olmayacak. Sen Piyer Han'da çalışıyoruz, bu bölgede birçok çalışmamız var, bunlara yenileri eklenecek, çiçek pasajı ile de ilgilendiğimizi bir iş birliği yaptığımızı ifade edeyim. İstanbul'un can damarı olan bu alandaki, hissedilmesi gereken neresi varsa günün koşullarında 21. yüzyılda daha etkin daha moral verici yer varsa hayata kazandırmaya devam edeceğiz."

Beyoğlu Sineması'ndan sonra İmamoğlu, çalışmaların devam ettiği, Muammer Karaca Tiyatrosu'nu ardından da Botter Apartmanı ve Metro Han'a geçti. İmamoğlu, burada yapılan çalışmalarla ilgili olarak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan bilgi aldı.