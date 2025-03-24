İmamoğlu'nun Tutuklanması Protesto Edildi, Polisi Müdahalesi Yaşandı

(İSTANBUL) - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek isteyenlere Saraçhane'de polis tarafından müdahale edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından birçok ilde başlayan protestolar sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de toplanan kalabalığa hitap etti. Mitingin ardından göstericilere biber gazı ile müdahale edildi. Gazdan etkilenen bazı göstericiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı göstericiler İBB binasına sığınırken, bazıları ara sokaklara dağıldı.