İMAMOĞLU'NUN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.