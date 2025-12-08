İmamoğlu'nun Savunmasından: Savcılık Diyor Ki; Talimat Öyle. Çünkü Seni Cumhurbaşkanlığı Adaylığında Devre Dışı Bırakmak İstiyoruz

Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL) Diploma Davası'nın bugünkü duruşmasında savunmasına devam eden Ekrem İmamoğlu, "Savcılık diyor ki işimiz seninle. Talimat öyle. Çünkü seni Cumhurbaşkanlığı adaylığında devre dışı bırakmak istiyoruz... Bırakamazsınız beni diyorlar. Benim arkamda 86 milyon insan var 16 milyon genç var. 'Seninle uğraşacağız. Seninle uğraşacağız. Seninle uğraşacağız...' Talimat öyle. Çünkü senin Cumhurbaşkanı adaylığının bize zararı var. Kurduğumuz düzene kara düzene de zararı var" ifadelerini kullandı.

18 Mart'ta üniversite diploması iptal edilip 19 Mart operasyonu ile gözaltına alınan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Şubat'ta ertelenen Diploma Davası'nın sabahki bölümünde savunmasını yaptı. İmamoğlu, "Savcılık diyor ki işimiz seninle. Talimat öyle. Çünkü seni Cumhurbaşkanlığı adaylığında devre dışı bırakmak istiyoruz..." dedi. İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tek bir evrak bile sahte değil. Aynen benim gibi. Ben ne kadar gerçeksem onlar da her şeyiyle tek tek gerçek"

"Savcılık diyor ki işimiz seninle. Talimat öyle. Çünkü seni Cumhurbaşkanlığı adaylığında devre dışı bırakmak istiyoruz. Sıkar. Bırakamazsınız beni diyorlar. Benim arkamda 86.000.000 insan var 16.000.000 genç var. Seninle uğraşacağız. Seninle uğraşacağız. Seninle uğraşacağız. Seninle uğraşacağız. Talimat öyle. Çünkü senin Cumhurbaşkanı adaylığının bize zararı var. Kurduğumuz düzene kara düzene de zararı var. Çok net bir siyasi davalar zincirinin en absürt parçası, en absürt dibi, en absürt ortamı. Diploma Davası. Ahmak Davası, Çirkin Davası ve diğerlerinden absürt bir şekilde açık ara öndedir. Biz hukuku ayaklar altına bu alan bu iddianamenin özündeki bir başka çarpıcı durum da esasen savcıların dönüp tam 35 yıl önce 19 yaşında olan Ekrem'i cezalandırmanın peşine düşmüş olmalarıdır. 19 yaşında. Ben 19 yaşımda da mücadele ederim kötülerle. Onu söyleyeyim yani. O gün de kararlıydım bugün de kararlıyım. Allah'ıma şükürler olsun. Kötülerle çatır çatır mücadele ederim. Burada bunlar herkesin evlatları için konuşuyorum. Onu da söyleyeyim yani. Savcılığın ilgili hiçbir kuruma da işim yok demesi ayrıca trajik komik bir durumdur. Bir kez daha hatırlatalım ve gelin içinde hangi evraklar var? Tek tek bir sahte belge var mı tek tek kısa kısa sadece göstereceğim ve yere koyacağım. Tek bir evrak bile sahte değil. Aynen benim gibi. Ben ne kadar gerçeksem onlar da her şeyiyle tek tek gerçek. Sahte aldatan tek bir hayat kesitim yok çünkü. Onun için şimdi ben o evrakları buraya almak istiyorum.

Hakim: "Buyurun. Size yardımcı olalım. Ayrılmayın yerinizden.

İmamoğlu büyük dövizlere yapılan diploma ile ilgili belgeleri mahkemeye sundu. Savunmasına devam eden İmamoğlu şunları söyledi:

"Yüzlerce yıllık kurumunun ilanına güvenerek başvuruda bulundum gerçek sapına kadar gerçek"

"Burada bakın burada o kadar sadece imzam zaman içinde olgunlaşmış onun dışında her şey gerçek buradaki delikanlı da gerçek 19 yaşında yani ergenliğin verdiği hafif bir çirkinlik olur bu yaşlarda onun dışında gayet yakışıklıyım yani. 88 - 89 öğretim yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde South Eastern University Washington DC değil adlı üniversitenin akredite etmiş olduğu bakın her detayıyla yazıyorum savcının iddianamesi o kadar yalan uydurma ki şunları bile çarpıtarak yazmış gerçeği burada var. '19 yaşındaki adamın yazdığına bak vermiş olduğu UCS'si üniversitesinin önce hazırlık bölümünü daha sonra da İngilizce işletme bölümünde 2. sınıfa alttan ders bırakmadan bitirdim. Öğrenimimin geri kalanı bölümünün Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı İngilizce işletme bölümünde bitirmek istiyorum gereğinin arz eder saygılar sunarım.' Dilekçe bu kadar basit bu gerçek. Bakın esas gerçek ne biliyor musunuz esas gerçek bu bunu ben demedim koca İstanbul Üniversitesi dedi ilan verdi. Burada şunlar giremez bunlar giremez şunlar hariç bilmem ne yok başvuruyu yap diyor ve ben bu dilekçeyle başvuruyorum bu da gerçek bakın. Milliyet Gazetesi'nde tam sayfa koca İstanbul Üniversitesi 1453 kuruluşlu. Ekrem İmamoğlu değil benden bir sene önce de onlarca insan geçiş yapmış bu arada ben de onlardan öğrendim geçiş olduğunu sonra da bunu da gördüm ve bu gazete ilanla devletin binlerce yıllık yüzlerce yıllık kurumunun ilanına güvenerek başvuruda bulundum gerçek sapına kadar gerçek.

"O 21 derste çatır çatır verdim"

Bakın bu o kadar özenli dilekçe yazıyorum ki ekine okulumun broşürlerini koyuyorum. Okul nedir hangi okuldu nereden nasıl akredite olmuştur nasıl üniversite diploma verir, nasıl vermez hepsini başka dosyada bulamam. Allah'tan ben bunları sakladım Allah'tan yani. 19 yaşındayım kendi evraklarımı sakladım. Yarın namus düşmanı, ahlak düşmanı, adalet düşmanı biri çıkar diye düşünmüşüm herhalde sakladım helal olsun bana Bende de bir tane daha belge var öğrenci belgelerim var benim öğrenci belgelerim çok konuşuluyor bu öğrenci belgeleri şey öğrenci kaydıyla ilgili onun için buraya koydum nedir bu burada yazıyor bakın University College of Northern Cyprus yazıyor. İstanbul Üniversitesi'nin bana verdiği öğrenci belgeleri hem de bir tanesi kayıttan 6 ay sonra. 6 ay sonra neymiş efendim kütük defterine Doğu Akdeniz yazılmış bankonun öteki tarafına sanki geçtim de ben Doğu Akdeniz yazdım 50 tane öğrenciye. Benim işim mi bana soruyor bunu yani. O aklı evvel savcı bana soruyor bunu. Gerçek bakın burada kabul belgesi gerçek. Kabul belgesi bak burada 3 tane üniversite hocasının imzası var. Sayın Hakim hangi dersleri alacağımı hangi derslerden muaf oldum 2 dersi muaf tutmuşlar geri kalan bütün dersleri 1. sınıftan vererek beni kabul etmiş öyle takdir etmişler. Ben 21 derste okula başladım. O 21 derste çatır çatır verdim. Tek derste okulu uzattım bir sene sonra da onu verdim ve mezun oldum o okuldan. Arkadaşlarımın bir kısmı burada.

"Bak sizin de hakkınız yeniyor yani bu da gerçek"

Az önce gösterdiğim öğrenci belgesi daha büyük görünsün diye burada bakın yazıyor. KKTC Northern Cyprus Üniversitesi. Doğu Akdeniz yazmıyor yani bu İstanbul Üniversitesi'nin bana verdiği belge. Bu İstanbul Üniversitesi'nin bana verdiği belgeyi koymamın sebebi demek istediğim şu kütük mütük beni ilgilendirmez. Bak burada yazmış vermiş İstanbul Üniversitesi vermiş. Hem de 2020 pardon 1991 yılının şubat ayında vermiş bunu bana. Kayıttan 5 ay sonra bir başka kurum için yine öğrenci belgesi istemişim aynı şekilde okul düzenlemiş vermiş. Bakın şubat 91 yazıyor. Burada yine yazıyor 'İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi adı geçen öğrencimiz fakültemize KKTC Northern Cyprus Üniversitesi'nden 2. sınıfa nakil olarak gelmiştir' diyor 6 ay sonra. ve nereden bileyim kütüğü, hani o kütüğe takmış ya kafayı bir yerden yakalayacak aklı evvel savcılık. Bu benim diplomam. Sapasağlam diplomam. Bu benim gerçek, sahte değil. Sayın hakim bu benim mezuniyet belgem bunu da üniversite verdi bana. Ben almadım yani üniversite verdi. Gidip alamazsın zaten siz de okul mezunusunuz siz de bir okul bitirdiniz hangi hukuk bilmiyorum siz de…

Hakim: "İstanbul Üniversitesi'nden"

İmamoğlu: "Ama ne güzel ne güzel bak sizin de hakkınız yeniyor yani bu da gerçek. Bu gerçeğe geçmeden şu yalanı da çürütelim. Neymiş efendim Ekrem İmamoğlu'nun bir kitapta Doğu Akdeniz yazmış. Ne yazıyor burada kitapta, öyle yazmıyor, ne yazıyor 'Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin sınavlarına girdi ve inşaat mühendisi kazandı ancak Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde geçirdiği birkaç yıl, fikrini değiştirdi amcasını ikna ederek Amerikan Üniversitesi İşletme bölümüne yazıldı' kitapta yazan bu. Yani kitapta şunu yazdı, yazdıysa yazdı kitap. Bana ne ama onu yazmamış. Yalanın ikincisi sınava girdiniz mi? Tabii. Bir ön kayıt belgesi gerekiyordu girdik. Bir seviye sınavı o önemli değil de girdik. İstemedim gittim Amerikan'a kaydoldum cep telefonu olsa, çünkü babam inşaat mühendisi olmamı istiyordu illa inşaat mühendisi ol diye bizi yolladı. Biz orada işletmeyi tercih ettik. Cepte telefonu olsaydı dinlerdim babamı. Babamın baskısıyla olurdu yani bir şeyler ama olmadı ısrar ettim"

(SÜRECEK)