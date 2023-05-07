İMAMOĞLU'NUN MİTİNG YAPACAĞI ALANDA ARAÇ TANITIMINA CHP'LİLERDEN TEPKİ

ERZURUM'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting yapacağı alana 'tanıtım' gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsleri çekildiği belirtildi. Duruma tepki gösteren CHP İl Başkanı Suat Dülger, "3 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun mitingini nasıl engelledilerse İmamoğlu'nun halkla buluşmasını da engellemeye çalışıyorlar. Bu kararları alanları, şiddetle kınıyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında saat 18.00'de Yakutiye ilçesi Havuşbaşı Kent Meydanı'nda halka hitap edecek. CHP'liler de İmamoğlu'nun konuşacağı alanı süslemek için meydana geldi. Ancak partililer, burada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yeni aldığı halk otobüslerini gördü. Partililer, durumu CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger haber verdi. Meydana gelip, burada açıklama yapan Dülger, "Millet İttifakı'nın Erzurum'da halkla buluşması, miting yapmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. 3 Mayıs'taki mitingimiz, komik bir gerekçe ile 'güvenlik alamayız' diyerek İstasyon Meydanı'ndan alındı. Zamanımız kalmadığı için mitingi iptal etmek zorunda kaldık. Bugün, akşamüzeri Ekrem İmamoğlu Başkanı'mız Erzurum'a gelecekti, Cumhuriyet Caddesi'nden başlayarak halkla buluşma ve esnaf ziyaret yapacaktık. Valiliğe gittik, söyledik. Herkese söyledik. Herkes de 'olur' dedi" diye konuştu.

'BU KARARLARI ALANLARI, ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Belediyenin mitingi engellemeye çalıştığını söyleyen Dülger, "Belediye, anonslarımızı duymuş. Engellemek için bugün meydana, 'tanıtım' adı altında itfaiye aracı, zabıta aracı hatta ambulans bile getirmiş. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, Erzurum'da yüksek destek alacağını bildikleri için böyle yapıyorlar. 3 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nun mitingini nasıl engelledilerse; İmamoğlu'nun halkla buluşmasını da engellemeye çalışıyorlar. Bu kararları alanları, şiddetle kınıyoruz. Bu ülkede hukuk varsa; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın Erzurum'un herhangi bir yerinde halkla buluşmasına engel olunmamalı. Bu nedenle tüm halkımızı sağduyuya davet ediyorum. Halkımızı desteğe çağırıyorum. Bizi sürekli mağdur etmeye çalışıyorlar; nedenini anlamıyorum. Mağdur edebiyatı yapmak istemiyoruz. Bize bir yer göstersinler, halkla buluşma yapacağız" dedi.

'HALKI SELAMLAYIP DÖNECEK'

İmamoğlu'nun danışmanı Özgen Nama da "Başkanımız saat 18.00'de otobüslerin, vinçlerin arasında da olsa halkla buluşacak. Siyasetçi, sokakta, halkın arasında olur. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada bizi engellemiş olabilir. Ama İmamoğlu buraya yine gelecek, halkı selamlayıp dönecek" diye konuştu.

İMAMOĞLU: 18.00'DE BEKLİYORUM

İmamoğlu da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18: 00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. (DHA)

'KORSAN MİTİNG YAPMA GAYRETLERİ VAR'

Tepkiler üzerine bir açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen CHP'nin korsan miting yaptığını söyledi. Sekmen, "Bugün Erzurum'da CHP İl Başkanlığı yasal olmayan, gayri yasal bir yerde korsan bir miting yapmak üzere yoğun bir gayret göstermektedir. 4 Mayıs'tan itibaren tüm yetki İl Seçim Kurulu'na geçmiştir ve miting ve toplantı yapmak için alanları belirlemiştir. Bizim şehrimizde tanıtım yapmak üzere araç gereçlerimizi koyduğumuz alanı miting alanına çevirmek istemektedirler. Bu vesile ile gayri yasal miting yapmak isteyen CHP hem kamuoyunu yanıtlamakta hem de korsan miting yapma girişiminde koşmaktadır. Tüm kamuoyuna duyurulur? dedi.

ARAÇLAR KALDIRILDI, CHP İL BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

CHP İl Başkanı Suat Dülger alana konulan araçların saat 16.30 itibariyle çekildiğini belirtti. Dülger, 'Önce yaptıkları çok ayıptı. Otobüsleri geri çektikleri içinde teşekkür ediyoruz. Ama buraya toplanan bir grup slogan atıyor. Yani ortamı germeye çalışıyorlar. Bizler sağduyudan yanayız. Saat 18.00'de tüm halkımızı havuz başındaki mitinge davet ediyoruz' dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)-