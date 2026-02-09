İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan İmamoğlu'nun korumasına adli kontrol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkar amaçlı suç örgütü davası sonrası uzaklaştırılan koruması B.K., 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında adli kontrol altına alındı. B.K., sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi ve yurt dışı çıkış yasağı ile imza yoluyla adli kontrol talep edildi.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K. hakkında, "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat'ta gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren B.K, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, B.K. hakkında adli kontrol kararı verdi.