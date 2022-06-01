İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA ERTELENDİ (1) - Haberler

İMAMOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA ERTELENDİ (1)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi.
31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davası eksikliklerin giderilmesi için 21 Eylül'e ertelendi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel