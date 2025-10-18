Haberler

İmamoğlu'nun Kamu Görevlisine Hakaret Davası Düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle yürütülen dava, ön ödeme yapması nedeniyle düşürüldü. Mahkeme, İmamoğlu'nun ödeme yaptığına dair evrakları dikkate aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, İmamoğlu'nun ön ödeme yaptığı gerekçesiyle düşürüldü.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesince açılan resen duruşmada, celse arasında ön ödeme ihtarı yapılan sanık İmamoğlu'nun ödeme yaptığına ilişkin evrak ile düşme kararı verilmesi talebiyle sunduğu dilekçenin dava dosyasına eklendiği belirtildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaası sorulan cumhuriyet savcısı, İmamoğlu'nun ön ödemeyi yerine getirmiş olsa da söz konusu ifadeleri, katılan cumhuriyet savcılarının kamu görevi kapsamındaki görevlerinden dolayı söylediğini belirtti.

Mütalaada, sanığın, yargı görevini yerine getiren ve kamu görevlisi olan iki cumhuriyet savcısına görevinden dolayı onur, şeref ve saygınlığı rencide eden beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği aktarılan mütalaada, bu suçtan 1 yıl 5,5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca İmamoğlu için Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, İmamoğlu hakkındaki "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunun Türk Ceza Kanunu'nun 75'inci maddesi uyarınca ön ödeme kapsamında kaldığı ve İmamoğlu'nun ödeme yapması gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, 2 cumhuriyet savcısı "müşteki" olarak yer almıştı.

İddianamede, İmamoğlu'nun 23 Mart'ta "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği anımsatıldı. Hakimlikteki sorgusunda İmamoğlu'nun, tutuklamaya sevk yazısında isimleri bulunan 2 cumhuriyet savcısına yönelik hakaret içerikli beyanları nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İmamoğlu'nun hakimlik ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu beyanlarının savunma hakkı sınırlarını aştığı, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olduğu öne sürülmüştü.

İddianamede, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İmamoğlu'nun ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındığı belirtilmişti. Suçlamayı kabul etmeyen İmamoğlu'nun, şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, kamu adına eleştiri getirdiğini savunduğu aktarılmıştı.

İddianamede, İmamoğlu hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası verilmesi, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istenmişti.

İddianame, gönderildiği İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, duruşma için 22 Ekim Çarşamba gününe karar verilmişti.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
