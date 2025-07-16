İmamoğlu'nun Duruşması Silivri'de Başlıyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davanın üçüncü duruşması, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılacak.

EKREM İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) olduğu dönemde, 20 Ocak'ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan açılan davanın üçüncü duruşması görülecek.

Duruşma, İstanbul Adliyesi'ndeki 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No'lu duruşma salonunda başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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