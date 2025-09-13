İmamoğlu'nun Duruşma Görüntüleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki "Diploma Davası" sırasında duruşma salonunda çekilmiş bazı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

19 Mart opersyonuyla tutuklanan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edildiği açıklanan üniversite diplomasıyla ilgili "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda dün yapılmıştı. Yargılama sırasında duruşma salonunda çekilmiş bazı görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandığının tespit edilmesi" üzerine soruşturmanın TCK'nın 286. maddesi kapsamında başlatıldığı belirtildi. Söz konusu madde," Soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan veya nakleden kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.