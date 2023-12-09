İmamoğlu'nun danışmanı hakkındaki iddialar takipsizlikle sonuçlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hakkındaki iddialarla ilgili soruşturmasını tamamladı ve takipsizlik kararı verdi. Ongun'un lüks tatil ve ev iddialarına dair delil bulunmadığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun hakkındaki dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'de ailesiyle birlikte lüks tatil yaptığı ve 50 milyon TL'lik evde oturduğu iddiaları ile ilgili soruşturmasını tamamladı. Savcılık, Ongun hakkındaki iddialarla ilgili, delil olmaması gerekçesiyle "takipsizlik" kararı verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un, dünyaca ünlü kayak merkezi Courchevel'de ailesiyle birlikte lüks tatil yaptığı ve 50 milyon TL'lik evde oturduğu iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Kontrolörler Başkanlığı tarafından savcılığa yapılan suç duyurusu sonuçlandı.

BAŞKA YERDE TATİL YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbara konu kayak tatilinin dünyaca ünlü Courchevel'de yapılmadığını ve tatil giderlerinin usulsüz bir şekilde temin edildiğine dair de delil bulunmadığını belirledi. Savcılık ayrıca, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ve Beşiktaş Kaymakamlığı üzerinden yaptırdığı incelemelerde, Ongun ailesinin ikamet ettikleri evde kiracı oldukları saptandı. Savcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve 3628 Sayılı kanuna muhalefet suçlamalarıyla Murat Ongun hakkında açılan soruşturma dosyasını 2 yılın ardından takipsizlik kararıyla kapattı.

ONGUN AİLESİNİN TÜM VARLIKLARI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ayrıntılı soruşturmada Murat Ongun ve ailesinin tüm mal varlıkları ve hesapları incelendi. 2 yılın ardından soruşturmasını tamamlayan savcılık, Murat Ongun hakkında kamu davası açmayı haklı kılacak bir delil bulunmadığını gerekçe göstererek takipsizlik karar verdi. Savcılığın bu kararıyla, Murat Ongun'a yönelik suçlamaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Savcılık, Ongun hakkında dava açılmasına yer olmadığına kanaat getirdi.

NELER YAŞANDI?

Bazı medya kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden dile getirilen iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı, İBB Başkan danışmanı Murat Ongun hakkında 14 Şubat 2022 tarihli bir tevdi raporu düzenledi. Raporda Ongun'un dünyanın en pahalı kayak merkezi Courchevel'de kayak tatili yaptığı iddialarına yer verildi. 3628 sayılı sayılı kanuna atıf yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma yapması talep edildi. Ayrıca Ongun'un ikamet ettiği Beşiktaş Ulus'taki Lotus Sitesi'ndeki evin kendisine ait olduğu iddialarının da soruşturmaya dahil edilmesi istendi.