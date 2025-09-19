İmamoğlu'nun Cezası Onandı, CHP Yönetimi Tepki Gösterdi

Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 'ahmak davası' sonucunda aldığı cezanın istinaf tarafından onanmasına sert tepki gösterdi ve halkın sandıkta gereken cevabı vereceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu bu milletin umudu ve sesidir. Sandık geldiğinde halkımız zorbalara ve zulme  karşı gereken cevabı tarihin önünde verecek." dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karar tepki veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan zeybek şu ifadeleri kullandı:

"Ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu bu milletin umudu ve sesidir. Sandık geldiğinde halkımız zorbalara ve zulme  karşı gereken cevabı tarihin önünde verecek. Öyle de, böyle de… Bu ülkeye bu güzel memlekete,adaletin ve demokrasinin  her zaman en önde ve en önce  olacağı iktidarı kuracağız. Hiçbir köhnemiş karar bizi yolumuzdan çeviremeyecek."

