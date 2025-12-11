Haberler

İmamoğlu'nun "Bilirkişi Davası"Na Yeni Atanan Hakim 22 Aralık'ta Göreve Başlayacak, Yarınki Duruşmayı Başka Mahkemenin Hakimi Yönetecek

Güncelleme:
19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında adını açıkladığı bilirkişi S.B. ile ilgili sözleri nedeniyle “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandığı davanın görüldüğü İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, son yayınlanan HSK kararnamesi ile değişti. Dosyaya yeni atanan ve izindeyken görev yeri değişen hakimin ise 22 Aralık’ta göreve başlayacağı öğrenildi. Yarınki duruşmayı, komisyon kararıyla, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi yönetecek.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane'de düzenlediği "Turpun Büyüğü" isimli basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmiş, "Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur" diye konuşmuştu.

İlk duruşmaya katılmamıştı

Söz konusu basın toplantısından kısa süre sonra İmamoğlu hakkında, bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu'nun "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla cezalandırılması istenen davanın ikinci duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Silivri 1 no'lu duruşma salonunda görülerek dava 12 Aralık'a bırakılmıştı. İmamoğlu ve avukatları, ilk duruşmaya "duruşma yerinin hem mekan hem de zaman itibariyle hukuka aykırı olarak belirlendiği" gerekçesiyle katılmamıştı.

Bilirkişi, mahkeme huzurunda dinlenmeyecek

İkinci duruşmada Avukat Hasan Fehmi Demir, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın savunma avukatı olarak duruşma salonunda yer alması için ara karar verilmesini istemiş, bilirkişi S.B'nin mahkemede dinlenilmesi yönünde talepleri olduğunu da söyleyen Demir, S.B'nin daha önce ifadesinin alınmamış olmasını eleştirmişti.

Ara kararını veren hakim, S.B'nin dinlenilmesinin dosyaya başkaca yarar sağlamayacağını değerlendirerek talebi reddetmiş, hakim ayrıca, Pehlivan'ın dosya kapsamında zorunlu müdafiilik görevinin bulunmadığı ve duruşmada başka sanık avukatları yer aldığı gerekçesiyle, davaya katılma yönünde mahkemeye talepte bulunulması halinde talebin duruşma arasında değerlendirilmesine karar vermişti.

"Yakın zamanda adımın geçtiği her davada hakimlerin yeri değiştirildi"

Son yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile ise doyanın asıl hakimi, İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olarak atandı. Dosyanın yeni hakiminin ise izne ayrıldığı dönemde görev yerinin değiştiği öğrenildi. Bu nedenle hakim, 22 Aralık'ta göreve başlayacak. Edinilen bilgiye göre, yarınki duruşmayı, komisyon kararıyla, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi yönetecek. Duruşmanın yeri ve saatinde ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

İmamoğlu, "Diploma Davası"nın son duruşmasında ise hakim değişikliği nedeniyle "Yakın zamanda adımın geçtiği her davada hakimlerin yeri değiştirildi" diyerek isyan etmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
title