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İmamoğlu'nun Avukatından YÖK'e Suç Duyurusu Açıklaması

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Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, YÖK tarafından hazırlanan araştırma raporuna yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Avukat, YÖK üyelerinin suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İmamoğlu'nun diploması konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan araştırma raporuna yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Pehlivan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diploması konusunda, bir kısım YÖK üyesi tarafından hazırlanan 'Araştırma Raporu'nun hukuka ve gerçeğe aykırı olduğunu belgeleriyle ortaya koyduğumuz iki ayrı basın açıklaması yapmıştık. Şimdi bu raporu hazırlayan YÖK üyeleri, hakkımda suç duyurusunda bulunarak, 13 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmamı talep etmişler. İddiaları; adil yargılamayı etkilemeye teşebbüste bulunduğum, iftira ve hakaret ettiğim yönünde…

Açıklamalarımızın ve sunduğumuz belgelerin sonuna kadar arkasındayız. Gerçeği söylemek suç değil, aksine görevdir. ve tekrar ediyoruz. Raporda ilgisiz onlarca belgeye yer verilirken; Girne Amerikan Üniversitesi'nden mezun kişilere verilen diplomalara YÖK tarafından denklik sağlandığı gerçeği gizlenmiştir. Diplomasını denk buldukları okuldan yatay geçiş yapılamaz gibi bir absürdlüğe inanmamızı beklediler (!) Dönemin yatay geçiş mevzuatında tanınma diye bir şart olmadığı gizlenmiştir. Yapılan bu suç duyurusu, gerçekleri dile getirmem üzerine kurulan açık bir baskıdır. Gerçeği konuşmaktan, anlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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