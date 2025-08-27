İmamoğlu'nun Avukatı Rüşvet Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 'Rüşvete aracılık etme' suçundan gözaltına alınaın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Yılmaz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvete aracılık etme' suçundan Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, sevk edildği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Nusret Yılmaz'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla 2023 yılı başlarında önceden tanıdığım hemşehrim ve Yalova siyasetinde aktif olan Ali Faik Aydın beni ziyaretinde TaşYapı'nın danışmanlığını üstlendiğini, bu şirketin kurumlarla, idarelerle ve belediyelerle çok sayıda davaları olduğunu, kendisinin bu işi derleyip toparlamaya çalıştığını ve öncelik verdikleri bazı davalarla ilgili güvenilebilir ve bağımsız bir hukuki kanaat elde etmeye çalıştıklarını söyledi ve benden bu konuda yardımcı olmamı istedi. Ben o tarihe kadar ne bu şirketi ne de sahiplerini tanırım. Murat Onur bana onun tanıdığı olan DAĞI isimli firmanın sahibi Mahmut Nedim Koç'un bir arsasına dair uzun süredir hukuki ihtilaf olduğunu, hukuken yapılabilecek bir şey olup olmadığını bana bir iki kere söyledi. Bir süre sonra arkadaşım ile beraber hatırladığım kadarıyla 1 veya 2 kere Mahmut Nedim Koç ile görüşmemiz oldu. Bu görüşmede Mahmut Nedim Koç bana söz konusu araziyle ilgili hukuki ihtilaflar olduğunu, bu ihtilafları çözemediklerini, bu konuda hukuki olarak destek istediğini, yapılabilecek bir şey olup olmadığını söyledi. Benim bu konuya dahil olmam bu şekilde başlamıştır. Hatırlamadığım bir tarihte Ekrem İmamoğlu'nun devam eden hukuki süreçleriyle ilgili Yenikapı'da kendisiyle yapılacak bir toplantıya davete gittigimde Yakup Öner'in orada olduğunu gördüm. Önceki sorularda da belirttiğim üzere konulara ilişkin bilgisi ve uzmanlığı dolayısıyla hatırladığım bu meseleyi kendisine sordum. O da o aşamada oradan ayrılmakta olan ve kendisini Ekrem İmamoğlu'nun çalışma arkadaşı ve sonrasında Şişli Belediye Başkanı olarak tanıdığım Emrah Şahan'ın meselenin evveliyatına vakıf olduğunu ve ona sormamın doğru olabileceğini beyan etmesi üzerine o anda Emrah Şahan'a konuyu açtım. Bana buranın İstanbul'un en prestijli yerlerinden birisi olduğunu ve burada kent adına bir vizyon projesi geliştirmesini hayal ettiğini ve evveliyatından itibaren meseleyi bildiğini ve konu üzerinde çalışacaklarını söyledi" dedi.

Yılmaz ifadesinin devamında, "Benim söz konusu yerle ilgili özel olarak Yakup Öner veya Resul Emrah Şahan'a gitmiş olmam söz konusu değildir. Bu konuşmanın dışında Resul Emrah Şahan ile karşılaştığımda sohbet içerisinde buranın bahsi geçmiştir. Benim yaptığım görüşmeler içeriğinde hiçbir suretle gayri hukuki bir menfaat temini olmamıştır. Bu görüşmeler tamamen bu arazinin durumunun hukuki çerçevede değerlendirilmesine dahildir. Ancak sonucuyla ilgili dahi bilgim yoktur. İfadenin sonraki kısımlarında belirtildiği şekilde Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun arasında bir toplantı yapılıp yapılmadığına dair herhangi bir bilgi sahibi değilim ve yine ifadede belirtildiği şekilde burasıyla ilgili mal sahipleriyle hangi koşullarda bir anlaşma yapıldığına dair de herhangi bir fikrim yoktur. Buna ilişkin hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Hakimlik dahil olmak üzere yaklaşık 32 yıllık hukukçuyum. Bugüne kadar yüzümü kızartacak herhangi bir eylem içerisinde bulunmamaya özen gösterdim. Bütün meseleye hukukçu hassasiyetiyle hak, hukuk ve nezahet ölçüsüyle yaklaştım" dedi.