İmamoğlu'nun Avukatı Rüşvet Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etme' suçundan Trabzon'da gözaltına alındı ve İstanbul'a getirildi. Yılmaz, hastanede sağlık kontrolünden geçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'rüşvete aracılık etme' suçundan Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan dün Trabzon'da gözaltına alındı. Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Fatih'te bulunan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

