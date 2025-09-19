İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası' Kararı ve CHP'den Sert Tepki

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "YSK üyelerinin "biz muhatap değiliz" dediği bir konuda zorla mağdur ilan edilmesi ve sonuçta verilen onama kararı, hukukun değil sarayın kalemşörlüğünün eseridir. Bu dava bir hukuk davası değildir, bu dava bir siyasi mühendislik operasyonudur" ifadesini kullandı.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karar tepki veren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 'ahmak davası' kararı, her aşamasıyla Türk yargı tarihinin en kara sayfalarından biridir. Hakimlerin son dakikada değiştirilmesi, YSK üyelerinin 'biz muhatap değiliz' dediği bir konuda zorla mağdur ilan edilmesi ve sonuçta verilen onama kararı, hukukun değil sarayın kalemşörlüğünün eseridir. Bu dava bir hukuk davası değildir, bu dava bir siyasi mühendislik operasyonudur! İktidar, siyasi rakibini devre dışı bırakmak için 'ahmak' kelimesinden cumhuriyetin en büyük kumpas davalarından birini üretti."