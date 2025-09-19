İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası' Cezası İstinaftan Onandı

(ANKARA) -CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onanmasına ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu,"İktidar, siyasi rakibini devre dışı bırakmak adına 'ahmak' kelimesinden cumhuriyetin en büyük kumpas davalarından birini üretmiştir! Seçim meydanlarda ve sandıkta kazanılır, mahkeme salonlarında rakip eksilterek değil" dedi.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile karara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' davasında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının İstinaf tarafından onanması hukuki değil, siyasi bir karardır. İktidar, siyasi rakibini devre dışı bırakmak adına "ahmak" kelimesinden cumhuriyetin en büyük kumpas davalarından birini üretmiştir! Seçim meydanlarda ve sandıkta kazanılır, mahkeme salonlarında rakip eksilterek değil. Yargıyı, siyaseti dizayn etme aracına çevirenler mutlaka kaybedecek Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inananlar kazanacak