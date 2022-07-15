İmamoğlu: Ne yazık ki bu tehdit henüz kalkmamıştır

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde şehitleri anma töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Devletimiz milletimiz bu tür kötü niyetli kişi ve örgütlenmelere karşı kendini koruyacak mekanizmaları bir an önce devreye almak durumundadır. 15 Temmuz'dan çıkarmamız gereken en büyük derslerden biri de budur. Ne yazık ki bu tehdit henüz ülkemizin üzerinden kalkmamıştır." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası girişindeki 'Şehitler Panosu' önünde anma düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ile bazı ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından şehitler için dua okundu. Törene katılanlar İBB binası asılan ve üzerinde 97 şehidin ismi bulunan pankartın önüne karanfil bıraktı.