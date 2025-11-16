Haberler

İmamoğlu'ndan Yurttaşlara Güçlü Mesaj: 'Ben Yılmam'

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından paylaştığı videoda yurttaşlarla buluşarak, yılmadan mücadele edeceğini ve toplumsal birliğin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından paylaşılan videoda, İmamoğlu'nun yurttaşlarla buluştuğu anlara yer verildi. Videoda İmamoğlu, "Bu milletin birliğine, kardeşliğine, bizim emeğimize dönük müdahalelere, mücadelelere, beni ne kadar yıldırmaya çalışsalar da ben söyleyeyim: Ben yılmam, kardeşim. Ben yıldırırım, yıldırırım. Ben yılmam, ben vazgeçmem" ifadelerini kullandı.

Son engelleme kararının ardından, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabının aktif kullanıcı adı "CBAdayOfisi11" olarak değiştirildi.

Hesaptan yapılan paylaşımda, Ekrem İmamoğlu'nun yurttaşlarla buluştuğu saha gezilerinden bir kesite yer verildi. Videoda yurttaşlara seslenen İmamoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Bu milletin birliğine, kardeşliğine, bizim emeğimize dönük müdahalelere, mücadelelere, beni ne kadar yıldırmaya çalışsalar da ben söyleyeyim: Ben yılmam, kardeşim. Ben yıldırırım, yıldırırım. Ben yılmam, ben vazgeçmem. Bizim meydanlarımızda çocuklar var. Bizim meydanlarımızda gençler var. Dünya güzeli kızlarımız, oğullarımız var. Bizim meydanlarımızda hanımefendiler var, beyefendiler var. Bizim meydanlarımızda özellikle çok güzel annelerimiz var. Onların o güzel dualarına kurban olurum. Beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Onların o güzel ellerinden doya doya öpüyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
