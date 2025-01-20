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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ'a Destek: Gözaltı Kabul Edilemez

İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ'a Destek: Gözaltı Kabul Edilemez
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasını eleştirerek, bu durumu demokrasiye aykırı bulduğunu ifade etti.

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu açıklamasında, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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