İmamoğlu'ndan Ümit Özdağ'a Destek: Gözaltı Kabul Edilemez

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İmamoğlu açıklamasında, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz." ifadelerine yer verdi.