İmamoğlu'ndan, Tarikat Liderinin 6 Yaşındaki Kızını 'Evlendirdiği' İddialarına Tepki: 'Bu Kaçıncı Olay Bu Kaçıncı Görmezden Geliş! Yeter'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında iken tarikat içerisinde imam nikahı ile “evlendirmesine” tepki gösterdi. İmamoğlu, “6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes, her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! Yeter” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında iken tarikat içerisinde imam nikahı ile "evlendirmesine" tepki gösterdi. İmamoğlu, "6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes, her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! Yeter" dedi.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızını 6 yaşında iken imam nikahı ile "evlendirdiği" ve çocuğun yine 13 yaşında iken nişan töreninin de yapıldığı, 2012 yılında bir doktorun ihbarının savcılık incelemesinin ardından kapatıldığı, ancak bu yıl kadın mağdurun şikayeti ile dosyanın yeniden açıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı ve büyük tepki çekti.

"6 YAŞINDAKİ BİR KIZ ÇOCUĞUNUN EVLENDİRİLMESİ NASIL GERÇEK OLABİLİR AKLIM ALMIYOR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi. İmamoğlu'nun Twitter paylaşımı şöyle:

"6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesi nasıl gerçek olabilir aklım almıyor. Bu vicdansızlıktır, bu ahlaksızlıktır, bu bir #cocukistismarı'dır. Bu konuda taviz veren, görmezlikten gelen herkes her yapı da bu suça ortaktır. Bu kaçıncı olay, bu kaçıncı görmezden geliş! Yeter!"