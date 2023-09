İmamoğlu'ndan Sel Açıklaması: "Sahada 2 Bin 137 Personelimiz, Bin 161 Aracımız ve İş Makinamız Müdahale İçerisinde.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarıyla ilgili; "Bu ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi. Başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir ve Eyüpsultan sınırlarında etkili bir şekilde kuzeye dönük bölümünde kendini gösterdi. Yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde ortalaması 130 kiloya kadar ulaşan bir yağış düştü. 18.30'dan itibaren etkisini gösteren yağış 21.30 itibarıyla hafiflemeye başladı. Şu anda sahada 2 bin 137 personelimiz, bin 161 aracımız ve iş makinamız başta itfaiye, İSKİ, yol bakım olmak üzere etkin bir şekilde ihbarları değerlendirip müdahale içerisindeler. Şu an itibarıyla bir can kaybı ihbarıyla karşılaşmadık. Umuyorum bu saat itibarıyla da bizi üzecek bi haberle karşılaşmayız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınlarıyla ilgili İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) bu gece açıklama yaptı. İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu ani sağanak yağış süreci İstanbul sınırlarına geldi. Başta Arnavutköy olmak üzere Başakşehir ve Eyüpsultan sınırlarında etkili bir şekilde kuzeye dönük bölümünde kendini gösterdi. Yaklaşık 2,5-3 saat içerisinde ortalaması 130 kiloya kadar ulaşan bir yağış düştü. 18.30'dan itibaren etkisini gösteren yağış 21.30 itibarıyla hafiflemeye başladı. Şu anda sahada 2 bin 137 personelimiz, bin 161 aracımız ve iş makinamız başta itfaiye, İSKİ, yol bakım olmak üzere etkin bir şekilde ihbarları değerlendirip müdahale içerisindeler. Şu ana kadar sahada bin 808 ihbar gerçekleşti. Bu bin 808 ihbarın tümü değerlendirilip sahada irtibatlı olan personelimiz yönlendirilmektedir. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskını yaşandı, bunların görüntüleri de kamuoyu tarafından yayın kuruluşları vasıtasıyla görülmekte. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi metro istasyonlarımızdan olan Kayaşehir İstasyonu'muz. Burada göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti ancak etkili yağmur görüntüsü olduğu an itibarıyla burada metro durağı iptal edilmiş ve geçişlerin sadece sağlandığı biçimde metro seferlerimiz devam etmiştir. Kayaşehir İstasyonu kapalıdır, şu anda arkadaşlarımız orada müdahalelerine devam ediyor. Yine Başakşehir'den görüntülerin yansıdığı Millet Kütüphanesi'ndeki su baskınına da İtfaiye ekiplerimiz hızlıca ulaşmış ve mahsur kalan 10 vatandaşımızı oradan çıkartmışlardır. Müdahale devam etmektedir. Yine bize ulaşan Çam-Sakura Hastanesi'ndeki bir miktar su baskını ile ilgili de ekiplerimiz oraya müdahale noktasındadır.

Şu anda AKOM'da yetkili arkadaşlarımızla sahadaki 2 bin 137 personelimiz ve ekiplerimizle, araçlarımızla anlık müdahale için irtibatımızı sürüyor. Aynı zamanda valiliğimizle de orada oluşan bilgileri de değerlendirerek eşgüdümlü bir şekilde çalışmamızın da sürdüğünü ifade edeyim. Bazı noktalarda 150 kiloyu bulmuştur, bu gerçekten ciddi bir yağış rakamıdır ve bunun şu anda büyük oranda da havzalar bölümüne düştüğü de bir gerçek, başta Sazlıdere olmak üzere Alibey Barajı'mız olsun. Yine özellikle Terkos bölgesinde de yağışın gerçekleşti. Bu anlamda bu beklenmedik ve anlık yağışın barajlara da pozitif etkisini de belirtmek isterim. Tabii iklim değişikliğinin yoğun etkisini yaşandığı dünyamızda artık yağışların bu şekilde kendini göstermesi, geçtiğimiz 4 yıl içerisinde sel ve su baskınlarına yaptığımız büyük yatırımlar, bu anlamda yatırımlarımız güncel değerleriyle 13 milyarı aşmış bir durumdadır. Tam da bugün aslında Tarihi Yarımada'da tünel kazısını bitirdiğimiz çalışmanın da Unkapanı Tüneli'nin de ne kadar önemli bir yatırım olduğunun altını çizmek isterim. 4 yılda yerin altında önem verdiğimiz bu yatırımların İstanbul için ne kadar hayati olduğunu, bazen yüzlerce yıllık yağış oranlarını değerlendirip baskınların ona göre önlenmesi konusundaki teknik çalışmaların artık güncel birtakım yağış reflekslerine göre doğanın bu şekilde kendini göstermesi, iklim değişikliğinin bu şekilde yağışa dönüştüğü bir İstanbul'da ve de bütün Türkiye'de hatta dünyada aslında hesaplarımızı da ona göre yapmamız gerektiğini ve göreve gelir gelmez gösterdiğimiz bilinçli çalışmanın gerçekten İstanbul için ne kadar mühim bir çalışma olduğunun da altını çizmek gerekir.

Eyüpsultan, Başakşehir ve Arnavutköy hatta bir bölüm Sarıyer, bu bölgede olan bu yağışların; bir kısım Büyükçekmece, Çatalca'yı da sayabiliriz, Silivri'yi de sayabiliriz. Her bölümde bu yağışların şu anda hızlıca kendini toparlayabilmesi altyapı olarak ve belli yapılara da hızlıca müdahale etmemiz gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve kadromuz açısından da sevindirici bir çalışmadır. Çok ciddiye aldığımız ve bizi de biraz tedirgin eden iki çocuğun kaybolması ihbarını da Başakşehir'den almıştık ama hemen onların bulunmuş olması ki bölgeye de ekiplerimiz intikal etmişti. Onların vasıtasıyla aldığımız bilginin de bulunmaları yönünde olması sevindiricidir. Şu an itibarıyla bir can kaybı ihbarıyla karşılaşmadık. Umuyorum bu saat itibarıyla da bizi üzecek bi haberle karşılaşmayız. Arkadaşlarımın burada bana verdiği bilgiler doğrultusunda şunu da söylemem gerekir, yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri mümkün ama şu anda yaşadığımız bu etkideki bir yağışta beklenmemektedir."

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gül'ün açıklaması şöyle:

"Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."