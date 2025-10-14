İmamoğlu'ndan Sarıyer Mitingine Davet
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 19.30'da Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitinge katılım çağrısında bulundu.
(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sarıyer'de düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
CHP, yarın saat 19.30'da Sarıyer Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenleyecek. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında mitinge katılım çağrısında bulunarak, "Bir milim geri adım atmayız. Sarıyer'de, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmaya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum." ifadesini kullandı.
