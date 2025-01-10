İmamoğlu'ndan Şam Ziyareti Randevusu İptali Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İBB heyetinin Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin randevunun iptal edildiğini açıkladı.

İmamoğlu, Şişli'deki Oyun Geliştirme Merkezi'nde (OGEM) düzenlenen mezunlar buluşmasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBB ve İBB heyetlerinin Suriye'ye ne zaman gideceği ve heyette kendisinin de yer alıp almayacağının sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Enteresan bir günü yaşıyorum diyebilirim. Bu benim Ekrem İmamoğlu olarak tasarladığım kişisel bir ziyaret ya da seyahat değil. TBB ve İBB adına Şam'a heyetlerin gideceğini ifade etmiştim. Teknik ve bürokratik heyetimiz ciddi hazırlık yaptı. Dışişleri Bakanlığı ile de temas kurarak, ilgili yazılarımızı yazarak, başta Şam olmak üzere Suriye'nin birçok şehrine ilerleyen zaman diliminde gitme niyetimizi beyan ettik. Özellikle yerel yönetim konusundaki bilgimizi, deneyimimizi en üst seviyede, yeniden güçlü bir biçimde; demokratik, laik bir Suriye devletinin kurulması eşiğinde nasıl oralara katkı sunmamız gerektiği hususunda bir ziyareti tasarlamıştık."

Bu konuda Şam Valiliği ile de temas kurulduğunu belirten İmamoğlu, "Bu temaslar sonucunda, bu işi takip eden ilgili yöneticilerimize mesajla bilgilendirilen husus, 9 Ocak sabah saat 10.00'da yani dün itibarıyla netleşti. Pazar günü saat 14.00'e Şam'da, Şam Valisi tarafından randevu verildi ve ona göre hazırlıklar başladı ama ne yazık ki bu seyahatin randevu teyidinden sadece 6 saat sonra ilginç bir gelişme yaşandı. O 6 saatte ne olduysa Şam Valiliği yazılı olarak 'TBB heyetiyle görüşme, Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrasına ertelendi.' diyerek, randevuyu iptal etti." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, emeklilere ve asgari ücretlilere yaptığı "Kırmızı kart çıkarın" çağrısına ilişkin görüşü sorulan İmamoğlu, hak edene gösterildiğinde kırmızı kartın doğru bir iş olduğunu söyledi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda bu iktidara kırmızı kart gösterildiğinde eminim ki bu ülkede o partiye oy verenlerin dahi en az yüzde 70-80'i 'Evet, bu kırmızı kart haklı kardeşim.' deyip, kafasını öne eğecektir. Bunun içinde emekliler, üniversite öğrencileri, dar gelirliler, işsizler, atanamayan öğretmenler, asgari ücretle geçinme çabasında olan insanlar vardır. Dolayısıyla hak edene kırmızı kartı gösterme konusunda Genel Başkanımız güzel bir öneride bulunmuştur. Bugün bu iktidarın bu kötü uygulamalarına şahitlik eden her insan, yüreğiyle, eliyle, gerektiğinde bazen buluşmalarda, meydanlarda gayet kıpkırmızı kartlarını bu iktidara gösterebilirler. Çoktan hak ettiler. Oyun dışı kalacağı gün de sandığın ilk kurulduğu gün olacak."

Mezunlar buluşması

İmamoğlu, OGEM'deki mezunlar buluşmasında yaptığı konuşmada, İstanbul'un çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Gençlerin çok yaratıcı ve yetenekli olduklarını vurgulayan İmamoğlu, "Bu gençlere yaratıcılıklarını ve yenilikçi fikirlerini uygulayabilecekleri fırsatları sunduğumuzda çok büyük başarılara ulaşacaklarını biliyorduk. Öyle de oldu. OGEM kısa sürede büyük başarılara imza attı." dedi.