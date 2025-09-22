Haberler

İmamoğlu'ndan Sadettin Saran'a Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran için tebrik mesajı yayımladı. İmamoğlu, Saran ve yeni yönetimine başarılar diledi.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımda, İmamoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran'ı ve yeni kulüp yönetimini tebrik ediyorum. İstanbul'umuzun güzide kulübüne tüm branşlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

