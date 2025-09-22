İmamoğlu'ndan Sadettin Saran'a Tebrik Mesajı

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden yapılan paylaşımda, İmamoğlu, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Sadettin Saran'ı ve yeni kulüp yönetimini tebrik ediyorum. İstanbul'umuzun güzide kulübüne tüm branşlarda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.