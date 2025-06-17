İmamoğlu'ndan Özdağ'a Geçmiş Olsun Mesajı

(İSTANBUL) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliye kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti. İmamoğlu, kararın tüm siyasiler için uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verilmiş olması sevindiricidir. Hukukun egemen olduğu bir ülkede siyasilere yargı tacizi olmaz, yargı sopasıyla siyaset dizayn edilemez. Bu kararın tüm siyasi tutsaklar için de uygulanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.