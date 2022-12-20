İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' Paylaşımı: '16 Milyon İstanbullunun İradesine Sahip Çıktığı İçin Teşekkürler'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşmesinin ardından, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler” mesajını paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da görüşmesinin ardından, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler" mesajını paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırılan İBB Başkanı İmamoğlu, CHP grup toplantısı için Ankara'ya geldi. Grup toplantısı öncesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında kabul ettiği İmamoğlu, buluşmaya ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden İmamoğlu'nun, grup toplantısının başladığı dakikalarda Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler."