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İmamoğlu'ndan Genç Teğmenler İçin Üzücü İhraç Talebi Açıklaması

İmamoğlu'ndan Genç Teğmenler İçin Üzücü İhraç Talebi Açıklaması
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, genç teğmenler hakkında yapılan ihraç talep kararının üzücü olduğunu belirterek, suç işlememiş başarılı Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL)- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile teğmenler hakkındaki ihraç talebinin üzücü olduğunu belirterek şu paylaşımda bulundu:

"Genç teğmenlerimiz hakkındaki ihraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım."

Kaynak: ANKA / Güncel
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