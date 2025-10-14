Haberler

İmamoğlu'ndan Gazze ile İstanbul'un Kardeş Şehir Olması İçin Destek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze ile İstanbul'un kardeş şehir olması önergesine destek verdi. İmamoğlu, İBB olarak Gazze'ye destek vereceklerini ifade etti.

(İSTANBUL) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze ile İstanbul'un kardeş şehir olması için verilen önergeye destek açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Gazze ve İstanbul'un kardeş şehir olmasını ortak önerge olarak İBB Meclisi'ne sunan meclis üyelerine gönülden teşekkür ediyorum. Yerle bir edilen, 70 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze'nin yeniden ayağa kalkması için İBB olarak her türlü desteği vereceğiz. Gazze'de turizm ve kumarhane merkezi projelerine değil Filistinlilerin özgürce ve huzur içinde yaşayacakları bir geleceğe destek olacağız." ifadesini kullandı.

